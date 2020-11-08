Что произошло после матча ЦСКА - Ростов

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты ЦСКА победили на своем поле со счетом 2:0 ФК "Ростов". Донской клуб не смог продолжить свою успешную серию в поединках против армейцев. После завершения поединка главный тренер ростовчан Валерий Карпин так и прямо сказал, почему же не получилось в этой игре сыграть как надо:

- Прессинг работал сегодня в первые минуты таймов. У нас много людей, которые недавно в команде. А те, кто давно в «Ростове», больше год, и Хаджикадунич, и Байрамян, - их не было. Это не оправдание, просто новым игрокам нужно время на адаптацию, время на восприятие и понимание того, что надо делать, когда выходишь играть, - заявил Валерий Карпин после окончания поединка.

А вот визави Карпина, главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался после поединка:

- Имели солидное преимущество по голевым моментам. Много моментов создали, но, к сожалению, группа атаки не падает в нужный момент. Я имею ввиду, не успевает входить в зону, поэтому у нас много ударов из далека. У нас стал более качественный тренировочный процесс. Мы подняли интенсивность тренировок и это сказывается сейчас на нашей игре.

Почему ЦСКА одержал победу? Помог Акинфеев, но многое могло быть иначе, если бы не Песьяков. "КП" проанализировала поединок двух команд, сделав пять выводов. Главное, что нужно ростовчанам сейчас - время:

- Перерыв на матчи сборных должен пойти на пользу ростовчанам. И даже еще лучше - из команды Валерия Карпина никого не вызвали в сборную России. Новый состав "Ростова" под началом тренеров может нормально притираться друг к другу все две недели до матча против казанского "Рубина" в гостях. У ростовчан не появился из-за травмы Павел Мамаев, забивший "Спартаку", не было в защите и Козлова, не поправились еще норвежец Норманн и Хорен Байрамян. А пока что же обновленный "Ростов" ищет себя - что в защите, что в атаке, что в средней линии. Игроки есть - остается Карпину из них сделать хорошую команду.

Следующая игра у ЦСКА - через две недели 22 ноября. В 15 туре армейцы дома примут "Сочи". А вот "Ростов" в это же день проведет поединок в Казани против "Рубина". Армейцы уходят лидерами на перерыв в чемпионате - предстоит время игр национальных сборных.