Взял Париж: теннисист Даниил Медведев победил на крупном турнире "Мастерс"

Российский теннисист Даниил Медведев Фото: REUTERS

Этот прерванный из-за пандемии сезон мог оказаться для Медведева провальным. В 2020 году победитель семи турниров АТП ни разу даже не доходил до финала. И вот Даниил добрался до главного матча на парижском «Мастерс», где ему противостоял немецкий теннисист Александр Зверев.

В первом сете Медведев как бы раскачивался и проиграл его. Но во втором сделал брейк и вытащил партию. После этого что-то щелкнуло, у Даниила пошла подача, он стал играть очень точно по линиям и так глубоко, что соперник в третьей партии фактически сдался - 7:5; 6:4; 6:1.

Это, кстати, уже третий «Мастерс», который выиграл в своей карьере Медведев. Выше по статусу только турниры Большого шлема, где 24-летний россиянин еще не побеждал.

- Да, я был не в лучшей форме. У меня в этом сезоне не было ни одного финала, и я уже начал ныть про себя. Но в этот раз все сошлось. Мне удалось подавить сопротивление моих соперников и все пошло, пошло… Я очень рад, что мне все же удалось выиграть хороший турнир в этом году, и он не пропал даром, - сказал Медведев, который на этом «Мастерс» отдал всего два первых сета, но потом оба раза перехватывал инициативу.

Любопытно, что родившийся в Германии Александр Зверев, сын многократного чемпиона СССР по теннису Александра Зверева-старшего, поздравил Даниила у сетки по-русски. А потом уже по-английски сообщил на награждении, что он скоро станет отцом и, что у него все хорошо. Даже несмотря на то, что ему многие хотят испортить жизнь (Зверева его бывшая девушка обвиняет в домашнем насилии, но это уже другая история).