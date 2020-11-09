Это стоит послушать: интервью Жванецкого, Делягина, Бузовой и доктора Мясникова

Все программы Радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в прямом эфире, но и у нас на сайте. Каждую неделю мы подводим итоги и рассказываем вам, что было в топе на этой неделе. Вдруг вы пропустили что-то интересное и захотите послушать.

1 место. Михаил Жванецкий: Я бы говорил только на русском, я слишком на него потратил много времени

Тяжело об этом даже думать, что Михал Михалыча больше нет... Умный, ироничный и словно знающий о тебе всё. Даже лучше тебя самого... Таки он был и во время своего последнего интервью Радио «Комсомольская правда» (слушать)

2 место. В чём отличие медицинских масок от гигиенических

Власти и медики в один голос твердят: не хотите болеть коронавирусом - носите маски. Какие маски - при этом не уточняется. а они вообще-то разные бывают и защищают совершенно по-разному. В каких ситуациях какая подойдет лучше, рассказывает Мария Баченина (слушать)

3 место. Ольга Бузова: Я с детства хотела быть лучшей

Пока поющая ведущая держится в шоу «Ледниковый период», в топе по прослушиваниям держится её интервью «Комсомолке». Наш корреспондент Мария Ремизова поговорила с Бузовой и про катание на коньках, и про то, как на её заработках сказалась пандемия, и о отношениях с возлюбленным (слушать)

4 место. Профессии будущего. Генетик

Мир стремительно меняется. Еще год назад мы и подумать не могли, что так популярна станет работа на удаленке. А сейчас это норма жизни. Также и с профессиями - некоторые отмирают, некоторые только выходят на рынок. Рассказываем о 10 профессиях, которые невероятно востребованы сейчас и позволяют очень хорошо зарабатывать (слушать)

5 место. Михаил Делягин: Переходите из доллара в другие валюты!

Наш постоянный ведущий, доктор экономических наук Михаил Делягин уверен, что доллар ждут не самые лучшие времена. И вот почему (слушать)

6 место. Как пережить коронавирус и не сойти с ума. Разговор с психологом по душам

Не так страшен коронавирус, как страх перед ним. Как не поддаться панике, если вокруг бушует пандемия? Как справится с волной негатива на фоне слухов о втором пришествии самоизоляции? В эфире Радио «Комсомольская правда» мы поговорили об этом с популярным психологом Алексеем Красиковым, автором блога «Неврозы мегаполиса» (слушать)

7 место. Почему Хабиб не выступает с триколором и не прославляет Россию

На прошлой неделе интернет всколыхнуло предложение присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Колумнист КП Сергей Мардан порассуждал, нужны ли нам такие чемпионы, которые даже с российским флагом не выходят (слушать)

8 место. Георгий Бовт: Угроза со стороны Байдена как ад и кошмар для России сильно преувеличены

Пока все расстраиваются, что Трампу не удалось одержать безоговорочную победу на президентских выборах, журналист и политолог Георгий Бовт предсказывает, что будет России, если Байден встанет во главе США. Спойлер: жить можно (слушать)

9 место. Александр Мясников: Мы всё бросаем на то, чтобы спасти ковидного больного, но при этом летит в топку жизнь и здоровье других людей

Главный теледоктор страны дал очень большое интервью Тине Канделаки и рассказал, почему сейчас происходит информационный терроризм и не пришедший на вызов доктор — это нормально, кто на самом деле спас Навального и почему он — «ублюдок» и зачем он сделал прививку от ковида, если переболел весной (слушать)

10 место. Ученые показали, где у человека находится душа и наконец-то объяснили, что она из себя представляет

Британские ученые таки доказали, что душа человека существует. Рассказываем про их сенсационное открытие (слушать)