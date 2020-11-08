Кто и зачем выложил в Сеть скандальное видео Артема Дзюбы

Футболист Артем Дзюба оказался в центре скандала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболист сборной России Артем Дзюба вновь оказался в центре скандала. Минувшей ночью кто-то выложил в Сеть интимное видео с участием нападающего «Зенита». В комнате он находится один, но довольно жарко «общается» с кем-то через камеру телефона… Разумеется, то, что творится у человека в спальне - его личное дело. Но тут дело еще и в другом - в безопасности наших гаджетов. Получается, у любого могут украсть фото и видео с телефона? Или только у «избранных»?

Об этом мы поговорили с известным российским хакером Александром Варским.

«НЕ УКРАДЕНО, А ЗАПИСАНО»

- Итак, как это могло быть снято и как это было украдено?

- Тут, наверное, речь все-таки не об «украдено», а «записано». Есть софт (программы, - Авт.), который имеет контроль над телефоном, где они установлены - вплоть до нажатия нужных клавиш или незаметного включения в любой момент камеры на запись. Но тут, конечно, речь не идет о том, что камера как-то включилась случайно. Эта система известна примерно с 2010 года. Это случается с людьми, чуть более известными, чем мы с вами. Многие знаменитости мужского пола сталкиваются с такой штукой: на вас как-то выходит красивая незнакомая девушка. На самом деле, это нанятый персонаж. Они предлагают так называемый вирт (секс через интернет, когда партнеры возбуждают друг друга через текст, фото или видео, - Авт.). Перед этим происходит какая-то страстная переписка, «обработка». Обычно она длится недолго, предлагают сразу перейти к делу. Происходит запись этого всего и резко потом меняется тон беседы, когда шантажисты получили запись. Предлагают договориться. Сумма зависит от величины звезды, от масштаба. Судя по тому, что мы видим, Артем не пошел на поводу у этих людей и правильно сделал.

- Но в случае с Дзюбой по ту сторону экрана могла быть его жена?

- То, о чем я вам рассказываю - распространенная вещь для шантажа знаменитостей. Я не могу знать, что было конкретно в случае с Дзюбой. Может быть и такое, что человек хранил у себя видео на телефоне и его оттуда украли, но мне все-таки кажется, что это была онлайн-съемка - по поведению футболиста можно сделать вывод, что он отвечает на некие сигналы, которые видит в этот момент на экране.

Кто-то выложил в сеть приватное видео спортсмена. Фото: кадр с видео

ЗАРАЗИТЬ ТЕЛЕФОН СТОИТ $5000

- Его телефон могли «заразить», чтобы получить доступ к записям камеры в реальном времени?

- Теоретически. Но это намного дороже стоит, чем охотиться на VIP-ов с помощью подставных девушек, предлагающих виртуальный секс. Примерно 5 тысяч долларов (около 400 тысяч рублей по нынешнему курсу, - Авт.) может стоить экземпляр софта, который можно будет установить только на одно устройство. Это слишком большой риск при отсутствии гарантий на успех. Хотя такое тоже делают. Разумеется, этих людей интересуют именно звезды. Потому что звезды - это репутация, это деньги. Расчет именно на то, что человек может бояться огласки.

- И в таком случае требовать будут десятки миллионов рублей?

- Сумма зависит от масштаба «августейшего». Я слышу о подобных историях с 2010 года. Жертвой такой разводки с подсадной девушкой из интернета может быть даже какой-нибудь начинающий рэпер или фитнес-звезда из Инстаграма. Суммы, о которых лично я слышал - от 500 долларов. Но если человеку есть что терять репутационно, просить будут больше, конечно.

- Время от времени многие получают письма с примерным содержанием: «Я заразил твой компьютер вирусом, я знаю, какое порно ты смотришь, я тебя снимал. Если не хочешь, чтобы все это попало в Сеть, пришли денег на такой-то кошелек в биткоинах». Это же просто блеф?

- Да, это разные группировки. Но черты разнообразия примерно одного и того же явления.

ОТКУДА ПОШЛО ЭТО ВИДЕО?

По нашей просьбе Александр Варской изучил, где впервые было выложено секс-видео Артема Дзюбы. Оказалось, - на давно заброшенной страничке какой-то женщины. По словам хакера, очевидно, что страничка была кем-то взломана, а сама женщина о появлении такой записи и не в курсе.

- Но при этом найти таких шантажистов гораздо проще, чем кибермошенников, которые, например, воруют с чужих банковских карт деньги. Там очень длинная цепочка. Здесь же все проще. Не говоря уже о том, что шантажисты время от времени должны выходить на связь и спрашивать у человека: ну что, надумал? Если бы жертвы шли с такими историями в полицию, шантажистов бы ловили.

- Вопрос в чем. Понятно, что Артем Дзюба для шантажистов - интересная цель. Богатый и знаменитый. Обычные люди могут рисковать угодить в такую же схему?

- А вы посмотрите, у нас треть страны - «блогеры» как минимум на 50 тысяч подписчиков. Группа риска. Треть страны под угрозой. (Смеется).

Из-за скандала Дзюба лишился звания капитана сборной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДРУГИЕ ФУТБОЛИСТЫ ТОЖЕ ПОД УГРОЗОЙ?

- Можно ли эту историю с Дзюбой расценивать как акцию устрашения со стороны шантажистов? Мол, не хотел человек платить, а мы выполнили свои угрозы. Можно ли предположить, что компромат может быть снят на друзей Артема по футболу - а люди там, мягко говоря, небедные.

- Тут, скорее, можно говорить о разовой удаче вот этих «рыболовов». Тут все-таки нужно еще поймать человека на эту удочку или загрузить ему на гаджет спецпрограмму. Тут должно много вещей совпасть: богатый и известный человек должен согласиться на интернет-свидание с непонятной девушкой, это все должно еще удачно записаться, не дать сбой.

- До этого самыми известными жертвами хакеров-шантажистов считались телеведущая Ксения Бородина и балерина Анастасия Волочкова - те якобы сливали в интернет их интимные фото.

- Я, кстати, не уверен, что там реально были какие-то хакеры, а не чисто пиаровская история.

А вот в истории с Дзюбой напротив, совершенно очевидно, что сам футболист не имел к публикации видео никакого отношения. Потому что такой хайп ушел только в минус. После скандала футболиста решили не вызывать в сборную России на ноябрьские матчи, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у героя ЧМ-2018 отобрали капитанскую повязку. Что дальше?

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Специалисты компании Group-IB рассказывают, что наши гаджеты могут атаковать не только ради содержимого фото- и видеогалерей.

«Нужно уделять повышенное внимание защите своих смартфона, потому что именно он может стать точкой входа для атакующих. Многие кибератаки проходят через это устройство, которое пользователи забывают обновить. И очень зря.

Если хакер атакует смартфон, хозяин может не только потерять деньги, данные банковской карты, учетные данные (логины-пароли), но и стать жертвой удаленной слежки, прослушки, а впоследствии вымогательства или шантажа.

Кстати, в период пандемии, атакуя сотрудников на «удаленке», злоумышленники ищут способ проникновения в корпоративную сеть компаний, ведомств и предприятий.

Какие еще меры безопасности существуют? Не пользуйтесь смартфоном с микрофоном там, где вы не хотите, чтобы вас слушали. Обновляйте устройства. В случае, если они не обновляются, смените их. Используйте стойкие уникальные пароли, от 8 символов, которые ничего не значат».