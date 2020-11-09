Избранный президент Джо Байден, возможно - просто идеальный вариант для России

Джо Байден будет 46-м президентом США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над Русью — плач Ярославны: наш народный любимец Дональд Трамп, похоже, уже окончательно проиграл. А уж как мы болели, клеймили почём свет его оппонента Джо Байдена…

Хотя, если разобраться, что нам дал друг Дональд? Ну, кроме заявления: «Если я общаюсь с Россией по проблеме ядерной программы КНДР, то это хорошо, а не плохо». Но то были слова.

А дела? Новый пакет антироссийских санкций под названием CAATSA в 2017 году — подписал. Вы скажете: законопроект ведь подготовил Конгресс, у Трампа не было выбора. Но ведь на тот момент обе палаты американского парламента контролировали республиканцы.

Или совсем недавняя история: 2019 год, один из доверенных людей Трампа, посол США в ФРГ Ричард Гренелл рассылает европейским фирмам грозные письма: не смейте участвовать в строительстве российско-немецкого газопровода «Северный поток-2»! Да разве это друг?

А вот Байден может стать подарком небес. Ведь он уже объявил, что снимет ограничения на эмиграцию в США, в том числе из стран с радикальным исламизмом. Значит, у Штатов будет ещё больше внутренних проблем с «новыми американцами». И ещё больше ненависти к демократам со стороны трампистов — старой, белой, консервативной, библейской Америки.

В 2011 году, когда многие не согласились с результатами парламентских выборов в России, — случилась Болотная, самые массовые митинги оппозиции в нашей новейшей истории. Думаете, в США, где почти половина избирателей — 70 млн! — поддержала Трампа, а Байден выехал лишь на сомнительном «голосовании по почте», — всё будет иначе? Любая внутренняя нестабильность лишает любую страну свободы манёвра во внешней политике.

Байден считает турецкого лидера Эрдогана «авторитарным правителем», хочет, чтобы Турция «убралась из Карабаха» (все знают, азербайджанской армии помогают военные советники из Анкары). Хочешь-не хочешь, Эрдогану придётся или отказываться от активной внешней политики или искать новых сильных союзников. И кроме России, таковых не просматривается.

Ну и самое главное, смотрите, как многие тут же приняли стойку для низкого старта: Навальный, например, на превосходном английском поздравил в Твиттере Байдена с победой. Как и многие другие наши оппозиционеры. Маски сброшены, кто и на чьей стороне — понятно. Уже ради одного этого стоило увидеть байденовский триумф.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист: В краткосрочной перспективе Байден даст миру стабилизацию

Во время предвыборной кампании демократ ясно обозначил три позитивных вектора, против которых нормальному человеку возражать сложно.

Первое — прекращение таможенной войны с Китаем. Которую Трамп вёл на том основании, что КНР якобы «жульничает в торговле» (китайцы каждый год продавали американцам товаров примерно на $300 млрд. больше, чем сами покупали в США, — то есть в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира был серьёзнейший дисбаланс в пользу Поднебесной).

Но глобальным корпорациям, стоящим за Байденом, ситуация в американской экономике не очень интересна: они зарабатывают не в какой-то одной стране, а по всему миру, и как раз страдают от изоляционизма Трампа. Если новый президент прекратит таможенную войну, то это приведёт к оживлению экспортно-ориентированной промышленности КНР, ей понадобится больше энергоносителей, которые приходят в том числе из России. Рост Китая потянет вверх и нас.

Второе — Байден обещал продлить с Россией СНВ-3. Это договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, таких как ядерные боеголовки и баллистические ракеты, был подписан в 2010 году на 10 лет Обамой и Медведевым. Американским миролюбием, конечно, не нужно обманываться: демократы исторически делали ставку на «мягкую силу» и работу с «цветными революциями» по всему миру — традиционные вооружения, наподобие ядерных бомб, для этого просто не нужны. Но от нового договора СНВ точно никому не станет хуже.

Третье — «зелёная повестка». Байден пообещал вернуться к выполнению Парижского климатического соглашения-2015 (о сокращении мировых выбросов парниковых газов и борьбе с глобальным потеплением). Трамп в своё время из этого соглашения вышел, ведь его избиратели - нефтяники и промышленники - не очень дружат с зелёными технологиями. Тогда как Россия — один из лидеров в «чистой» энергии, например, в добыче природного газа или создании АЭС. Так что здесь между нами и новыми властями США вполне возможен диалог.

В общем, в краткосрочной перспективе Байден точно принесёт некоторую стабилизацию. А вот в долгосрочной — кто знает. Его предшественник-демократ Барак Обама тоже начал с «перезагрузки» отношений с Россией — но после 2014 года это закончилась противостоянием с США почти по всем значимым вопросам. Так что сейчас если и можно проявлять оптимизм, то очень, очень умеренный.