Приемные дети Камалы Харрис называют ее «момала»

Новый вице-президент США - Камала Харрис. Фото: REUTERS

Для избранного вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа Дугласа Эмхоффа их брак – второй по счету у каждого. Они познакомились в 2013 году. Их общий друг устроил им свидание вслепую. На тот момент Камала Харрис была генеральным прокурором Калифорнии. А Дуглас Эмхофф переживал развод со своей первой женой Керстин, от которой у него двое детей - сын Коул и дочь Элла.

Харрис и Эмхофф не стали тянуть время, и в 2014 году поженились в здании суда в Санта-Барбаре.

Супруг вице-президента США работает юристом в сфере развлечений. Во время предвыборной кампании он всячески поддерживал жену, но оставался при этом в стороне. Его часто видели за кулисами или в толпе на мероприятиях в футболке с надписью «Камала».

Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однажды он даже бросился на сцену, когда один из протестующих подошел близко к Харрис и чуть было не выхватил у нее микрофон.

Дуглас Эмхофф, несмотря на свою непубличность, активно проявляет себя в соцсетях. Он защищал супругу, когда сын Дональда Трампа опубликовал сообщение о том, что Харрис не является чернокожей американкой, потому что ее родители иммигрировали из Ямайки и Индии.

В одном из интервью Харрис призналась, что приемные дети называют ее «момала». Они соединили «мама» )Mom – на англ.) и «Камала» потому, что сочли слово «мачеха» оскорбительным.

На фото - Камала Харрис и ее супруг, Джо Байден и его жена - празднуют победу на выборах. Фото: REUTERS

- Моя семья значит для меня все, - рассказывает Камала Харрис. – У меня было много титулов, и, конечно, «вице-президент» будет значимым, но «момала» всегда будет самым важным.

Камала Харрис - сенатор-демократ от Калифорнии войдет в историю как первая женщина и первый человек южноазиатского и одновременно темнокожего происхождения, занявший пост вице-президента США.

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