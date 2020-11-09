Анекдоты: Весь год думал, что копил на отпуск, а оказалось - на карантин

- Алло, Маш, ты представляешь, мой на рыбалку уехал, я ему звоню, а он трубку не берет. Наверное, завел любовницу…
- Да чего ты так распереживалась, может, он просто утонул.
* * *
Когда смотришь телевизор, впечатление такое, что русский рэп и российские законы пишут одни и те же авторы.
* * *
Тем, кто воскресным утром бегает и получает от этого удовольствие: это вы на диване до обеда пролежать не пробовали.
* * *
Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника. Потом за маляра.
А как иначе незадорого сделать в доме евроремонт?..
* * *
Кара небесная. К доктору, который учил медицину по сериалу «Доктор Хаус», пришел ремонтировать холодильник мастер, который смотрел передачи «Как это устроено».
* * *
А вот мужья никогда не грозят женам уйти к папе.
* * *
«Делу время, а потехе час», - подумал я в 2 часа ночи: отложил дрель и взял скрипку…