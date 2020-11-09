Отец парашюта

Одна из юбилейных марок в честь изобретателя. Фото: wikimedia.org

Летом 1910 года в Петербурге на празднике воздухоплавания произошла трагедия. Летчик Мациевич совершал показательный полет - с такими удивительными виражами, взлетами и скольжением к земле, что дамы ахали в восторге. И вдруг... Самолет рассыпался в воздухе, пилот был обречен.

На том празднике, обернувшемся драмой, присутствовал военный инженер Глеб Котельников. На него гибель летчика произвела неизгладимое впечатление. Он думал: неужели ничего нельзя сделать, чтобы в подобных случаях спасти жизнь пилота?

Наверное, Котельников был не единственный, кому эта мысль пришла в голову, но он единственный, кто ее осуществил. Патент за номером 5010 Глебу Евгеньевичу выдали 9 ноября 1911 года в Санкт-Петербурге. Свидетельство о великом изобретении, которое спасет неисчислимое количество жизней.

В поисках совершенства Котельников создавал различные варианты парашюта. В июне 1912 года он провел первые испытания - пока на земле: раскрывшийся парашют остановил автомобиль, мчавшийся со скоростью более 60 км в час.

Новые испытания: манекен весом 80 кг сбросили с аэростата. И еще, и еще... Шел 1912 год, и в том же году во Франции русский изобретатель на свой ранцевый парашют получил патент под номером 438612.

Победа, признание? Как бы не так! Шеф российской авиации великий князь Александр Михайлович искренне возмутился: «Пилоты будут спасаться, а аэропланы - разбиваться?!» И великому изобретению перекрыли дорогу.

Все надежды Котельников теперь связывал с Францией. И на международном вернисаже в Париже, в том же 1912-м, выставил свой внешне невзрачный «рюкзачок». Посетители подходили, недоверчиво выслушивали пояснения и, удалившись, тут же забывали о нем.

Но Котельников все же заставил говорить о себе. И о безвестном до той поры студенте Петербургской консерватории Владимире Оссовском. Молодой человек спрыгнул с 60-метрового моста с парашютом Котельникова и под изумленный выдох толпы целым и невредимым погрузился в Сену. О происшествии сообщили парижские газеты.

Великого князя сенсация не переубедила, и в производство в России парашют так и не запустили. Только с началом Первой мировой войны вспомнили о Котельникове и в ряде стран, в том числе и России, наконец начали его производство.

Дома, уже при новой власти, в 1926 году Котельников безвозмездно передал полную коллекцию - все модели созданных парашютов - советскому правительству.

Великую Отечественную Глеб Евгеньевич встретил в родном Ленинграде, уезжать в эвакуацию не хотел, но его все-таки вывезли в Москву. Всего пять месяцев не дожил он до 9 мая 1945 года. В Победе был и немалый вклад изобретателя: его парашют спас тысячи жизней советских летчиков.