«Швыдкой — слепец, мыслителя Исинбаеву — разжаловать» Скандалы и разборки свежего выпуска «Ледникового периода»

Проект «Ледниковый период-7» прошел уже шесть этапов — игра на вылет в самом разгаре. Фото: Instagram.com

Проект «Ледниковый период-7» прошел уже шесть этапов — игра на вылет в самом разгаре. В предыдущем эпизоде шоу покинули Надежда Михалкова и Максим Маринин. А в прошедшем субботнем выпуске за бортом осталась пара Владимир Маркони/Маргарита Дробязко. Что еще интересного? Рассказываем.

Маркони против Швыдкого и Исинбаевой

Недовольство оценками судей — вечная беда дилетантов. Ничего не понимающие в фигурном катании артисты оценивают свои выступления эмоционально, тогда как арбитры и профессионалы сухо и строго отсекают лишнее, ставя баллы только за мастерство. Вот так было и с уволенным из «Вечернего Урганта» Владимиром Маркони, которого вместе с Маргаритой Дробязко оставили без шоу. Пара выбыла. И после выступления Владимир признался: «Это было потрясающее приключение, но баллы… не согласен полностью».

Чуть позже в инстаграме шоумен развернул посыл: «По поводу оценок: Татьяна Навка с 6.0 – объективна, Филипп Киркоров – новичок, но тоже видит блеск таланта и дал 6.0, Татьяна Анатольевна Тарасова – с 6.0, но объективно можно было и выше. А вот Швыдкой – слепец, его под суд. Я уже отправился в прошлое на машине времени и устроил, чтобы его попёрли из министерства. Поговаривают, что лучшие его идеи были придуманы надувной куклой из программы на канале Культура. Получается, что Швыдкого надо гнать голышом по городу с его 5.8. Ну и Елену Исинбаеву – знаменитого оратора, мыслителя и мастера слова – разжаловать и запретить любить родину».

Бузова против гравитации

Ольга Бузова Фото: Instagram.com

Трудолюбивая Ольга Бузова продолжает выступать в паре с Дмитрием Соловьевым. Телеведущая так старается, что чуть не разбила голову на одной из тренировок. В сторис инстаграма Бузова призналась, что на тренировке перед шестым выпуском во время одного из элементов рухнула лицом...на лед. Слава богу, в эфире этого не было видно (пара, кстати, во время выступления тоже упала).

- Я не стараюсь быть лучше всех остальных, - призналась Ольга в инстаграме. Я просто стараюсь быть лучше себя самой, каждый раз брать новую планку, не жалея времени и сил.

На прокате никто не видит того, что происходило с тобой на тренировках! У нас есть всего одна попытка, и нет права на ошибку. Мы готовимся к нашему следующему номеру нон стоп и без выходных.

Ольга Бузова рухнула лицом на лед. Фото: Instagram.com

Загитова против Тодоренко и булочек

Многие зрители заметили пухленькие щечки Алины во время первых выпусков шоу. Наверняка и сама фигуристка, тщательно пересматривающая эфиры и работающая над речью, не могла игнорировать это. И...похудела. Это заметили и зрители, и подписчики. Щечки пропали.

Алина Загитова. Фото: Первый канал

Однако поводов для шуток не поубавилось. Стеснение и скованность ведущей отмечают и участники. Телеведущая Регина Тодоренко, выступающая в паре с Романом Костомаровым, подтрунивала над Алиной в прошедшем выпуске: «Алина, не сдерживай себя. Сейчас можешь смеяться. Не сдерживай себя вообще. Я вижу, что ты еле-еле сдерживаешься. Мы вывели из строя ведущую, друзья!»

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20