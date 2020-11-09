Маленькая война: Поэт Илья Резник пытается отсудить у сети детсадов 180 миллионов рублей

Детский сад «Маленькая страна».

Песенка «Маленькая страна» в 1993-м стала хитом после первого же исполнения Наташей Королевой. Лично я до сих пор знаю наизусть каждую строчку припева. Но гордиться феноменальной памятью тут не стоит. Слова, которые сочинил поэт Илья Резник, очень просты: «Маленькая страна, пам-пам-пам, маленькая страна, пам-пам-пам. Кто мне подскажет, кто расскажет, где она, где она»...

На утренниках в детских садах мальчики и девочки старательно вытягивали эти строчки. Так было до недавних пор, пока исполнение «Маленькой страны» не стало криминалом. Теперь музруки по поручению руководства переписывают сценарии и вычеркивают нетленку из репертуара малышей - от греха подальше.

Наташа Королева спела «Маленькую страну», сделав ее хитом. globallookpress.com Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Первый скандал грянул еще в 2013 году. Один из частных детских садов под Красноярском получил досудебную претензию от адвоката поэта Ильи Резника. Автору тогда не понравилось, что детсад назвали «Маленькой страной». Вот цитата из того документа: «право на использование словосочетания «маленькая страна» официально закреплено за Ильей Резником. Пользоваться им можно только с согласия артиста и, отчисляя соответствующее вознаграждение».

Крошечный детсад, который и так едва концы с концами сводил, тут же сменил вывеску и стал «Страной детства». До суда тогда дело не дошло. Но тему еще долго мусолили журналисты: мол, ну что Резнику жалко, что ли? Где он и где этот сельский детсад? Сам Илья Рахмиэлевич тогда так устал от бесконечных наездов, что заявил в одном из интервью: «Мы не будем судиться с детским садом и даже рады, что они выбрали такое название». Казалось, тема закрыта.

Илья Резник. Фото: Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ/ТАСС

Но спустя пять лет - в 2017-м точно такие досудебные претензии получили еще 60 детских садов с названием «Маленькая страна». Эту сеть создала бывший педагог из Подмосковья Алина Будивская вместе с мужем. Кстати, про скандал пятилетней давности они знали.

- Я прочла тогда интервью Резника, где он радовался, что слова из его песни стали названием детского сада, и была уверена, что никаких проблем у нас не возникнет, - рассказала Алина Будивская.

Поначалу их и правда не было. Дела шли в гору. В отличие от большинства частных дошкольных учреждений, которые как липку обдирают родителей (к примеру, в Москве за месяц выкладывают и по 100, и по 200 тысяч рублей), в «Маленькой стране» цены были на уровне государственных - 1500 - 2000 рублей в месяц. Супруги стали продавать франшизы. Учитывая проблему с нехваткой мест в детсадах, сеть «Маленькая страна» стала настоящим спасением для регионов. Сам проект называли социальным, в адрес руководства детсадов шли благодарственные письма от губернаторов. Вот на этом пике и начались суды.

- С каждого садика Резник и его юристы требовали по 3 млн рублей. У нас в сети 60 садов. То есть они хотели 180 миллионов, - рассказывает Олег Будивский. - Так как каждый сад - отдельное юридическое лицо, начали поступать иски к конкретным учреждениям. Было 7 судов, все представителями Резника проиграны. На время судов мы сменили название. А потом мы как управляющая компания всей сети решили подать иск в суд по интеллектуальным правам на снятие защиты с товарного знака «Маленькая страна». И выиграли. 3 сентября 2019-го Роспатент снял с товарного знака «Маленькая страна» защиту в области дошкольного образования. За Резником осталось использование торговой марки в области развлечения, музыки и остального. После этого мы выдохнули и вернули садикам прежние таблички.

Решение этого суда есть в распоряжении редакции. Коротко: Илья Резник действительно в 2001 году зарегистрировал товарный знак «Маленькая страна», но его действие распространяется лишь на сферы развлечений. К дошкольному, школьному и другим видам образования он отношения не имеет.

Будивские создали сеть детских садов, назвав их «Маленькая страна». Кто бы мог подумать, что использовать это словосочетание может только один человек - Илья Резник! Фото: Личный архив семьи Будивских

БУДЕТ ПО-ПЛОХОМУ?

Но затишье длилось недолго. Летом этого года предприниматели получили постановление о возбуждении уголовного дела. Проиграв все гражданские иски, поэт-песенник не успокоился. По данным «КП», он сначала написал заявление в Следственный комитет, а потом побывал на личном приеме у руководителя ведомства Александра Бастрыкина. В итоге создателям детских садов Алине и Олегу Будивским предъявили обвинение по статье 180 УК РФ «незаконное использование средств индивидуализации товаров». Уже полгода супруги находятся под следствием и из-за подписки о неразглашении даже интервью дать не могут. Ущерб, который прописан в материалах дела, все тот же - 180 млн рублей.

- В судебной практике это первый случай! Никогда в России конфликты подобного рода не переходили в уголовную плоскость, - рассказал «КП» Владимир Комаров, адвокат семьи Будивских. - По статье 180 УК РФ возбуждают уголовные дела лишь случае контрафакта. К примеру, в гараже под Балашихой шьют кроссовки «Адидас». К моим подзащитным можно было бы придраться, если бы у Резника были собственные детсады с таким названием. Но их нет и не было... Обвинения строятся на домыслах!

Увы, узнать точку зрения на уголовное дело у самого поэта редакция не смогла.

- Без комментариев, - все, что удалось добиться «КП» от Ильи Рахмиэлевича.

Следствие уже завершено, скоро начнутся слушания. Обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы, штраф и выплата компенсации пострадавшему.

В ТЕМУ

Патентные тролли застолбили слово «коронавирус»

Почему же Будивские сами не зарегистрировали товарный знак «Маленькая страна» в сфере дошкольного образования? Ответ банальный: не успели. На эти грабли наступают тысячи предпринимателей. И тогда к ним приходят тролли.

Понятие патентного троллинга в нашей стране появилось в начале нулевых. С тех пор действует множество офисов, которые мониторят бизнес таких вот забывчивых предпринимателей, а потом объявляют им войну.

- Патентные тролли действуют по банальной схеме. Находят производителей, которые выпускают товар без зарегистрированного товарного знака. Регистрируют его самостоятельно, а потом предъявляют досудебные претензии. Зачастую они могут годами дожидаться момента, когда товар становится максимально популярным. В таком случае по закону они вправе претендовать на двойную прибыль, но чаще всего дело заканчивается тупым шантажом. Дельцы убеждают предпринимателей выкупить товарный знак и потом кидают силы на поиск новых жертв, - рассказала «КП» юрист, специалист по авторскому праву Валерия Горелова.

Совет бизнесменам один: прежде чем запускать производство, зарегистрируйте товарный знак. Сегодня подать заявку можно, не вставая с дивана, на портале Госуслуг. Нужно заполнить нехитрую анкету и оплатить госпошлину - 3000 рублей. Правда, с названием товарного знака могут возникнуть проблемы. Почти все занято!

- Сегодня не без помощи патентных троллей зарегистрировано более миллиона товарных знаков. Сколько из них реально используется, никто не знает. Показательный пример: в первые же дни пандемии народ застолбил все возможные производные слова коронавирус. Зачем? Ждут, когда производителям лекарств потребуется такое название, и вот тогда они продадут его втридорога, - объяснила Валерия Горелова.