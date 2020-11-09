«Дневник питания»: Роспотребнадзор открыл во ВКонтакте сервис о здоровом питании

Во ВКонтакте появился сервис о здоровом питании Фото: Евгения ГУСЕВА

В рамках нацпроекта «Демография» на популярной платформе «Здоровье ВКонтакте» запущен сервис «Дневник питания». Проект разработан при поддержке Роспотребнадзора, Федерального исследовательского центра питания, портала здоровое-питание.рф и в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты». Цель начинания – помочь россиянам научиться правильно питаться.

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

«Дневник питания» будет полезен всем, кто хочет вести здоровый образ жизни. С помощью сервиса можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей – снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму. Есть опции контроля за курением, напоминания о приеме витаминов, доступ к справочнику Центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС. Список доступных функций будет дорабатываться.

Согласно данным Роспотребнадзора, сейчас в России у 19% мужчин и 27,6% женщин диагностировано ожирения. Каждый десятый мальчик болен ожирением, среди девочек процент страдающих от лишнего веса чуть ниже 5,6%.

Самое главное в здоровом питании не отказ от каких-то продуктов, а умеренность, грамотный рацион с учетом витаминов, микро и макро-нутриентов и правильное приготовление Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Самое главное в здоровом питании не отказ от каких-то продуктов, а умеренность, грамотный рацион с учетом витаминов, микро и макро-нутриентов и правильное приготовление — без избытка соли, сахара и жира, - отметила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. - На портале здоровое-питание.рф уже созданы специальные разделы - Школа здорового питания и Книга здоровых рецептов. Теперь мы представляем новый сервис «Дневник питания» ВКонтакте, с помощью которого любой человек сможет сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион, просчитать калории и получить достоверную информацию от ведущих экспертов о принципах здорового питания и качественной и безопасной продукции».

Платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении VK. Для его использования не нужно создавать новый аккаунт, достаточно регистрации в соцсети. И это абсолютно бесплатно для всех желающих.

Сервис «Дневник питания» ВКонтакте станет доступной платформой для информирования людей разного возраста и пола о том, что и как надо есть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ЧТО И КАК НАДО ЕСТЬ»

«Здоровье нации зависит от здоровья каждого отдельного человека, которое, в свою очередь, напрямую зависит от культуры питания. Это очень правильно, что сейчас в моду входит здоровый образ жизни, наконец, люди поняли, как важно правильно питаться. Сервис «Дневник питания» ВКонтакте станет доступной платформой для информирования людей разного возраста и пола о том, что и как надо есть», - говорит генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Интерфейс сервиса интуитивно понятен, пользователь вводит свои данные, а система сама высчитывает суточный калораж с указанием требуемых организму белков, жиров и углеводов. Нужно только тщательно фиксировать количество съедаемой пищи.

«ВКонтакте каждый день пользуются миллионы человек, и мы делаем платформу максимально полезной для каждого. Здесь можно не только переписываться или читать ленту новостей, но и объединять в видеозвонках до 128 человек, делиться своим творчеством, вести бизнес, искать работу, вызывать такси, заказывать доставку еды и многое другое. Благодаря функциям платформы «Здоровье ВКонтакте», в том числе «Дневнику питания», пользователи смогут заботиться о своем организме и привыкнут вести здоровый образ жизни», - резюмирует директор по развитию суперприложения ВКонтакте Антон Циварев.