Брата губернатора Нью-Йорка обвинили в лицемерии

Ведущий программ в прайм-тайм на телеканале CNN Крис КУомо Фото: EAST NEWS

Ведущего программ в прайм-тайм на телеканале CNN и брата действующего губернатора Нью-Йорка Криса Куомо обвинили в лицемерии: призывая американцев пользоваться медицинскими масками в общественных местах, сам ведущий, проживающий в Нью-Йорке, постоянно нарушает это правило, да еще и вступает в конфликт с теми, кто пытается призвать его к порядку.

«Уважаемый господин Куомо, уверена, что вам известно, что из-за нынешнего кризиса в здравоохранении и в связи с эпидемией COVID-19 15 апреля 2020 года губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал указ 202.17, предписывающий всем лицам старше двух лет носить в общественных местах маску или кусок ткани, закрывающий рот и нос. Вас замечали входящим и выходящим из здания, а также пользующимся лифтом без предписанных средств защиты на лице. И хотя сотрудники просили вас исполнять это требование, вы отказывались это делать. Это нарушение указа и принятых в здании правил, и это подвергает опасности других жильцов и наших сотрудников. Для этого правила нет исключений, и от вас требуется его соблюдение», – написала в письме к Куомо менеджер многоквартирного дома, где он проживает.

Она также пригрозила брату губернатора штрафом в $500 и попросила не подвергать соседей опасности заражения.

В этом случае не было бы ничего необычного, если бы Крис Куомо с экрана телевизора настойчиво не призывал американцев к ношению масок, подтверждая свою правоту личным примером.

«Да наденьте же эту чёртову маску! Если вы в Калифорнии, если вы в Риверсайде, носите маску. Если вы хотите избежать подобных ситуаций там, где вы живёте, носите маску… Если нам важно поступать правильно… Я ношу маску ради вас в той же степени, что и ради себя. Я болел. Вам надо носить чёртову маску… И вы должны позаботиться о других людях в вашем районе. Это должны сделать мы, потому что помощи сверху не будет», – заявлял Куомо во всеуслышание. И в то же время ходил без маски, да еще и отказывался ее надеть.

Американские СМИ возмутились лицемерием ведущего, заявив, что «нельзя навязывать людям правила, которым вы сами отказываетесь следовать».