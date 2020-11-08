Стали известны последние слова Александра Колтового перед смертью

Телеведущий пытался найти место посадки, но, скорее всего, его отвлек пожар в салоне Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, что успел сказать диспетчеру перед крушением самолета Cessna в Люберцах Александр Колтовой. 41-летний ведущий шоу "ДНК" и соведущий Леры Кудрявцевой по передаче "Звезды сошлись" погиб 7 ноября. На борту вместе с ним находилась девушка. Она тоже погибла.

"Саша с друзьями недавно купили этот самолет вскладчину. Он успел доложить диспетчеру во «Внуково», что на борту пожар и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку", - рассказал инструктор по летному делу Тимур Саттаров о последних словах Александра Колтового.

Именно Тимур учил телеведущего летать. По его словам, Александр был "подготовленным пилотом, летал давно, много и на разных самолетах". "Мы постоянно отрабатывали внештатные ситуации - и на отказ двигателя, и на посадки", - поведал мужчина.

Саттаров предположил, почему Колтовому не удалось успешно приземлиться. Дело в том, что его самолет летел над Новорязанским шоссе, где проходят трассы захода на посадку во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Телеведущий пытался найти территорию, на которую можно было бы сесть, но, скорее всего, его отвлек пожар в салоне.

"Мы не знаем, что случилось в кабине. Допускаю, что могла загореться проводка, если имело место короткое замыкание или пожар пошел из двигательного отсека в кабину, там все рядышком. Противопожарная перегородка выдерживает три минуты пламени. Если она расплавилась, и открытый огонь пошел в кабину, Александру сложно было справиться. Тем более он находился с девушкой. Мы не знаем, как вела себя она. Может, паника началась. Врагу не пожелаешь того, что пережил Саша. А полеты над МКАДом - у человека практически нет шансов выжить", - цитирует его сайт mk.ru.

Также инструктор рассказал, что в данной модели самолета не предусмотрена возможность катапультирования. В сложившейся ситуации, по его словам, Колтовой мог бы выжить только если бы сел прямо на дорогу. "В этой авиакатострофе произошло стечение обстоятельств - не хватило времени и высоты. В такой ситуации нужно действовать быстро. Самолет не машина, не может съехать на обочину. Мы сейчас все пытаемся понять, что произошло, но в данной ситуации остается только гадать на кофейной гуще. Он упал под углом 80 градусов с высоты 20-30 метров, сгорел от удара о землю", - резюмировал специалист.

Черных ящиков в таких самолетах нет. Причину катастрофы установят по обломкам. Известно, что двигатель работал до последнего, но за двигателем шел черный шлейф.