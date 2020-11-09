«Бомба» немедленного действия

«Бомба» - это и историческая драма, и любовная история: советские ученые создают атомное оружие, попутно силясь решить сердечные проблемы. Фото: Кадр из фильма

Про создание РДС-1 («изделие 501») - первой советской атомной бомбы мощностью 22 килотонны - художественных фильмов снято непростительно мало. Самый известный - «Выбор цели» (1976), где под музыку Альфреда Шнитке роль «отца» атомной бомбы Игоря Васильевича Курчатова играл Сергей Бондарчук. Самый свежий - сериал «Бомба» (2013) с Алексеем Бардуковым - в нем по сюжету ГРУ в 1941 году забрасывает студента физмеха в Америку добывать секретные наработки американцев по созданию мощнейшего атомного боеприпаса.

Теперь в эфир выходит еще одна «Бомба», уже на «России 1», в которой создание убийственного оружия показано через судьбы маленьких, как атомы, людей - ученых, сотрудников НИИ и их жен. Создавался проект под управлением продюсера Валерия Тодоровского, одного из главных специалистов по жанру эффектной ностальгии.

- Это довольно редкий фильм, - убежден Тодоровский. - Он про ученых, не про военных, не про героев спецслужб. Я считаю, что в первую очередь это, конечно, история про мозги. Потому что мы привыкли делать фильмы про мускулы либо про боевой дух, а вот про героев, которые готовы обменять свою жизнь на одну интересную идею, - вот о них очень мало снято.

Как водится, главный герой проекта - пострадавший от советской власти гений. Молодой, дерзкий и невероятно талантливый ученый Михаил Рубин (Евгений Ткачук) после личного конфликта с Лаврентием Берией отправляется на Колыму. Его вытаскивает из лагеря лучший друг Кирилл Муромцев (Виктор Добронравов). И не беда, что этот самый друг теперь живет с девушкой Рубина, красавицей Анной Галеевой (Евгения Брик), зато ученый на свободе - и в деле. Под руководством Курчатова он займется разработкой первой советской бомбы.

- Рубин - фанат своей работы, - считает Евгений Ткачук. - Мой персонаж в конфликте с советской системой. Только любовь зажигает в нем ощущение, помогающее работать даже не над созданием атомной бомбы, а над поддержанием мира в мире.

Как и во всех ностальгических проектах Тодоровского («Оттепель», «Стиляги», «Одесса»), в «Бомбе» зрителя ждут стерильная картинка и детальное воссоздание советского быта - от костюмов до фартуков официанток. Декорации ядерного реактора высотой с девятиэтажный дом художники создавали год. Создателей проекта пустили на настоящий атомный реактор, чтобы изучить ключевые детали, после чего в Москве выстроили декорацию, максимально похожую на оригинал. Собственно, атомную бомбу сделали по макету РДС-1 - первой советской атомной бомбы. Познакомиться с макетом съемочная группа проекта «Бомба» смогла в специальном закрытом музее в городе Сарове.

Семипалатинский полигон возвели на хуторе Недвиговка под Ростовом-на-Дону. А сам полигон, одну из крупнейших ядерных испытательных площадок в Советском Союзе, сняли в степях под Таганрогом. Роль закрытого города Сарова под Нижним Новгородом исполнило Крутицкое подворье в Москве.

«Россия 1». «Бомба». С 9 ноября, понедельник - четверг, 21.20.