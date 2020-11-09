Звезды Голливуда поздравляют Джо Байдена и Камалу Харрис с победой

Джо Байден со сторонниками празднуют победу на выборах Фото: REUTERS

Голливудские звезды одними из первых начали поздравлять избранного американского президента с победой, публикуя на своих страницах в соцсетях восторженные возгласы и хвалебные речи.

Шер призналась, что подпрыгнула на кровати от новости про нового лидера США.

- Он сделал это, - написала певица. – Он – наш президент Джо, а вместе с ним красивая женщина Камала. Удивительные оба.

Актриса и режиссер Риз Уизерспун тоже обратила внимание своих поклонников на то, что впервые в истории Америки вице-президентом стала темнокожая женщина Камала Харрис. Она сравнила ее с другими представительницами прекрасного пола, которые оставили свой след в американской истории: Харриет Табмен, Ширли Чисхолм, Рут Бейдер Гинзбург.

Актриса и режиссер Риз Уизерспун тоже обратила внимание своих поклонников на то, что впервые в истории Америки вице-президентом стала темнокожая женщина Камала Харрис. Фото: Instagram.com

Героиня сериала «Друзья», актриса Дженнифер Энистон тоже не стала скрывать свою радость по поводу победы Байдена. Сначала она разместила кадр из культового сериала, на котором ее героиня Рейчел вскидывает руки вверх, а после написала: «О, времена!».

Дженнифер Энистон тоже не стала скрывать свою радость по поводу победы Байдена. Фото: Instagram.com

Ее коллега Джош Гад поблагодарил всех за честность.

- Спасибо всем, кто высказался и выбрал порядочность, - заявил комедийный актер. - Избиратели высказались, голоса подсчитаны, пришло время вернуться к нашим корням.

Джош Гад поблагодарил всех за честность. Фото: Instagram.com

Исполнительница одной из ролей в сериале «Зачарованные», актриса Алисса Милано опубликовала фотографию Камалы Харрис и написала слова благодарности, за то, «что спасли нас».

Алисса Милано опубликовала фотографию Камалы Харрис и написала слова благодарности, за то, «что спасли нас». Фото: Instagram.com

Актриса Минди Калинг, опубликовав фото Камалы Харрис, подписала ее, адресовав своей дочери.

- Посмотри, детка, она похожа на нас, - написала Калинг.

Актриса Минди Калинг, опубликовав фото Камалы Харрис, подписала ее, адресовав своей дочери. Фото: Instagram.com

Телеведущая Падма Лакшми и вовсе заявила, что кошмар закончился, и вот только сейчас начинается настоящая работа. Дональду Трампу она посоветовала забирать все из Белого дома и отправиться в другое место.

Телеведущая Падма Лакшми и вовсе заявила, что кошмар закончился Фото: Instagram.com

Актеры Челси Хэндлер и Алек Болдуин разместили видео, на котором видно, как жители Нью-Йорка громко радуются окончанию выборов и поздравляют друг друга с новым президентом, на которого здесь возлагают огромные надежды.