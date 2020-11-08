«Сами занимаетесь мастурбацией!» Священник РПЦ посрамил мужчин, издевающихся над Дзюбой

Настоятель храма Георгия Победоносца Павел Островский. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Священник Павел Островский заступился за футболиста Артёма Дзюбу. В сеть слили скандальное видео, на котором игрок «Зенита» занимается самоудовлетворением.

— Когда по анонимным опросам почти 75% мужчин изменяют своим жёнам, смотреть издевательские комментарии в адрес человека, интимную жизнь которого слили на всеобщее обозрение - это конечно в высшей степени лицемерие, — сказал «КП» отец Павел.

— Единицы из мужчин никогда не мастурбировали в своей жизни. И никому бы не захотелось, чтобы кто-то увидел бы их за этим нецензурным занятием.

Соответственно, исходя из принципа - относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе - мне хочется сказать всем насмешникам - ЗАТКНИТЕСЬ.

Батюшка оскалил тех, кто отворачивается от футболиста.

— Ваше рыльце также в пушку, как и того человека, которого вы осмеиваете и осуждаете, — напомнил священник. — И вместо того, чтобы покрыть его слабость, хотя бы ради той радости, которую он вам же доставил во время чемпионата мира по футболу, вы мигом от него отворачиваетесь, делая презрительные моськи.

А потом вечером занимаетесь мастурбацией, просматривая все виды порнографии, в надежде, что никто вас не спалит или об этом не узнает.

Напомним, ранее за Дзюбу заступились телеведущий Малахов и певица Лобода.

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