Ученый Ричард Докинз: Все люди на Земле – родственники

Автор книги – атеист, старающийся объяснить происхождение и развитие жизни на Земле исключительно с материалистической точки зрения. Фото: Shutterstock

Российские читатели уже смогли познакомиться с книгой британского ученого и популяризатора науки Ричарда Докинза «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста».

Сам труд вышел на английском языке еще в 1995 году, однако не утратил своей научной ценности и доступно раскрывает секреты современной эволюционной биологии.

Несмотря на упоминание рая, который в Библии называют Эдемом, книга Докинза, как и другие его произведения, не имеет ни малейшего отношения к религии. Автор – убежденный атеист, старающийся объяснить происхождение и развитие жизни на Земле исключительно с материалистической точки зрения.

Под рекой Докинз имеет в виду поток генов, на протяжении миллиардов лет текущий через бесчисленное множество организмов и разветвляющийся на отдельные рукава, которые в современной биологии принято называть видами. По мнению автора, наблюдение за эволюцией несказанно интереснее, чем любые религиозные объяснения происхождения жизни и человечества.

Докинз утверждает, что жизнь обладает всеми признаками цифровых технологий, а появление новых видов или даже классов живых существ вовсе не было потрясающим событием в планетарном масштабе.

Британский ученый и популяризатор науки Ричард Докинз Фото: EAST NEWS

«Когда предки всех современных млекопитающих отделились от немлекопитающих, это событие было не более значительным, чем какой угодно другой случай видообразования. Оно прошло бы незамеченным для любого натуралиста, что оказался бы в то время поблизости. Новый рукав генной реки был бы для него всего лишь тоненькой струйкой, ютившейся внутри разновидности мелких ночных существ, которые отличались от своих немлекопитающих родственников не больше, чем рыжая белка от серой», – пишет автор в первой главе.

Далее Докинз убедительно доказывает, что наука не может стоять в одном ряду с верой, поскольку опирается исключительно на факты, подлежащие доказательству и осмыслению. Таким образом автор «Реки» спорит с набирающей популярность идеей о том, что наука - не более, чем очередной миф, созданный в попытках понять истину.

«Самолёты, построенные по правилам науки, работают. Они держатся в воздухе и доставляют вас в пункт назначения. Чего не скажешь о летательных аппаратах, выполненных по племенным и мифическим технологиям: о макетах самолётов, используемых в карго-культах, или о скреплённых воском крыльях Икара», – иронизирует Докинз.

Кстати, карго-культ, упомянутый автором, сам по себе достаточно интересное явление. Этим термином обозначается вера жителей островов Меланезии в то, что различные товары созданы духами, а истинное их предназначение – попасть к адептам веры. Карго-культы зародились еще в позапрошлом веке, однако наибольшее распространение получили во время Второй мировой войны, когда военные летчики сбрасывали на острова Меланезии посылки с консервами, одеждой и оружием. Местное население восприняло это как дары богов (термин «карго-культ» переводится как «поклонение грузу») и с целью привлечь полезные грузы начало имитировать поведение «богов». Например, строить из древесины копии самолетов, радиовышек и взлетно-посадочных полос.

Под рекой Докинз имеет в виду поток генов, на протяжении миллиардов лет текущий через бесчисленное множество организмов Фото: Shutterstock

Далее автор с математической точки зрения убедительно доказывает, что все люди на земле являются гораздо более близкими родственниками, чем принято считать. Согласно рассуждениям Докинза, генеалогическое древо любого человека можно описать формулой 2n, где n – количество поколений (у каждого человека есть двое родителей, четыре бабушки и дедушки, восемь прабабушек и прадедушек и так далее). Если принять за основу, что в течение века происходит примерно четыре смены поколений, то количество родственников одного современного человека на начало нашей эры будет выглядеть как 280.

Чтобы не утруждать читателя подсчетами, просто скажем, что это действительно огромное 25-значное число – септиллион или триллион триллионов. Понятно, что такого количества людей на Земле одновременно не было никогда. А если учесть, что по оценкам ученых на начало нашей эры на планете проживало всего 300 млн. человек, можно сделать вывод, что многие из людей вступали в браки и рожали детей, будучи гораздо более близкими родственниками, чем это казалось.

В принципе, можно пойти и от обратного: по утверждениям тех же ученых, примерно за 8 тысяч лет до нашей эры население Земли составляло всего лишь около 5 млн. человек, что сравнимо с количеством жителей крупного современного города. И именно эти 5 миллионов стали общими предками для человечества, насчитывающего на сегодняшний день свыше 7,7 млрд. людей.

Заканчивает книгу Докинз размышлениями о том, что надежда для человечества встретить другую цивилизацию исчезающе мала, а отправленные в космос послания, скорее всего имеют целью вдохновлять людей к познанию самих себя.