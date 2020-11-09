Вопрос дня: Чего России ждать от Байдена? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЦЕКОВ, сенатор:

- Надо посмотреть, как Байден будет действовать, - что он обещал, мы знаем. Пока сложно представить, насколько предметно президент от демократов займется вопросами Восточной Европы. В частности, отношениями России и Украины. Его же подвергали критике по этому поводу еще во времена, когда был вице-президентом. Большого оптимизма нет.

Валерий ГАРБУЗОВ, директор Института США и Канады РАН:

- Курс на сдерживание России, что был заложен президентом-демократом Обамой, будет продолжен. Четко он оформился в 2014-м. Байден усугубит эту линию. И продолжит борьбу за влияние на постсоветском пространстве. Возрастания напряженности не исключаю. Байден - сторонник санкционного режима, кабинет у него будет соответствующий.

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ:

- В худшую сторону отношения России и США при Байдене измениться не могут: хуже просто некуда.

Майкл БОМ, американский политобозреватель:

- При новом президенте возможно снятие санкций с Ирана по атомным сделкам. Продление СНВ-3 Байдену выгодно. Он - за договор «Открытое небо». Байден - сторонник уменьшения расходов на оборону и увеличения расходов на социальные проблемы, что выгодно России. Отношение Байдена к союзникам может смягчить ситуацию по «Северному потоку-2». Байден более жесток к Эрдогану, но притом и к Асаду жесток. Байден собирается вводить ограничения по добыче сланцевой нефти и газа.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ, публицист:

- Нет принципиальной разницы. Хотя Байден за зеленую экономику и более сдержан в вопросе контроля вооружений. Важно отношение к самым болезненным для нас санкциям - а это санкции финансовые.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- В мире создана система разделения труда, основанная на узкой специализации разных стран. Трамп занимался ее демонтажом. Байден - защитник сложившегося механизма, он представляет интересы торговцев. Система Китаю выгодна, а России - нет.