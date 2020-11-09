Звезда сериала «Чики» обнажилась в поддержку Дзюбы

Актриса Варвара Шмыкова (вверху) сыграла в "Чиках" сотрудницу сферы интимных услуг. Фото: кадр видео.

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова высказалась в защиту футболиста Артема Дзюбу. 28-летняя актриса решила поддержать спортсмена, оказавшегося в эпицентре скандала после того, как его интимное видео попало в сеть. Варвара, сыгравшая в «Чиках» роль девушки из сферы интимных услуг, сфотографировалась обнаженной в ванной у зеркала. Пикантный снимок Шмыкова выложила на своей странице в Инстаграме.

«Я/мы Артем Дзюба», — подписала фотографию актриса.

На сторону футболиста уже встали многие звезды кино и телевидения. Посты в его защиту в Инстаграме опубликовали Светлана Лобода, Дмитрий Маликов и Виктория Боня.

Варвара Шмыкова снялась обнаженной в поддержку Артема Дзюбы. Фото: Инстаграм.

- Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому, - написал в Инстаграме телеведущий Дмитрий Шепелев. - Останется один только тренер под козырьком и в галстуке. Да и тот наверняка по старинке прячет в книжном шкафу срамные видео-кассеты. После чемпионата мира этого человека называли героем. Как мало оказывается нужно, чтобы в герое разочаровались.

А вот Ксения Собчак чуть не оказала Артему медвежью услугу. Телеведущая опубликовала на своей странице то самое видео Дзюбы, из-за которого разгорелся скандал. Таким образом Ксения хотела поддержать спортсмена, не подумав о том, что она тиражирует интимный контент. Поэтому когда Инстаграм удалил ее пост, Собчак разразилась нецензурной бранью.

- Инстаграм почему-то удалил мое видео, так как оно получило жалобы. Мир ... (далее нецензурно). Чувства юмора нет ни у кого, - посетовала Ксения. - Вы вообще замечаeте, как «новые стандарты этики » становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? Пусть каждый … как он хочет! Это неприемлемо ставить профессиональное в зависимость от личного.

На сторону Артема Дзюбы уже встали многие звезды кино и телевидения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А телеведущий Андрей Малахов поделился в соцсети снимком из собственной постели. «Дзюба лучший, держись!», - подписал он кадр из спальни.

Напомним, после того, как в Сеть попало интимное видео Артема Дзюбы, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе с РФС принял решение о временной отставке игрока. Этот вердикт возмутил футбольное сообщество и многочисленных поклонников Дзюбы.