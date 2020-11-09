Расцвела после развода: Роскошная Ольга Кабо снялась в купальнике

Ольга Кабо развелась с мужем после 11 лет брака. Фото: Инстаграм.

Ольга Кабо 30 октября официально поставила точку в своем браке. Суд развел актрису и ее бывшего мужа Николая Разгуляева аккурат в день рождения бизнесмена, отметившего 60-летие. Супруги прожили вместе 11 лет, их семейная жизнь казалась идеальной. Но, видимо, у 52-летней актрисы были веские причины на то, чтобы уйти от супруга.

После развода артистка не замкнулась в себе и продолжает работать и посещать светские мероприятия. На минувшей неделе Ольга побывала на премьере фильма «Подольские курсанты», а в выходные отправилась за город. Актриса вместе с 8-летним сыном Витей отдыхает в подмосковном отеле. Во время отдыха Ольга решила сфотографироваться в бассейне и поделилась кадрами в Инстаграме.

Актриса сфотографировалась в купальнике. Фото: Инстаграм.

- Вот оно - счастье! – написала артистка на своей страничке. - Мы с Витюней отдыхаем на всю катушку!

На фото актриса позирует в красном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. На кадрах с сыном она так и светится от радости, что не могли не заметить подписчики ее странички. «Красивые и счастливые», «Роскошная!», «Оленька, Вы очень красивая женщина и прекрасная актриса», «Глаз засиял! Значит, решение было верным», «Прекрасно выглядите, юная, стройная, с молодым взглядом», - пишут фолловеры в комментариях.

Ольга отдыхает вместе с сыном Витей. Фото: Инстаграм.

Ольга Кабо всегда была одной из самых привлекательных актрис отечественного кино. И идеальная фигура никогда не давалась ей легко. Чтобы сохранить стройность, актриса разработала специальный рацион: в день она обычно потребляет не больше 800 калорий.

- Мой дневной рацион составляет 800 калорий - я совсем не ощущаю голода, а чувствую себя легко и активно! – делилась она в Инстаграме секретами своей красоты. - И, конечно, спорт. Не назову себя ответственной спортсменкой, но в бассейн я хожу регулярно. Занимаюсь с тренером, но особенно люблю аквааэробику - нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц.

"Мы с Витюней отдыхаем на всю катушку!", - рассказала артистка в Инстаграме.

Своего сына Ольга Кабо называет «настоящем чудом». Актриса родила его в 44 года, после того, как она сама признается, попросила ребенка у Бога. После развода родителей Витя остался жить с мамой. От первого брака у Ольги есть дочь Татьяна — она уже взрослая 22-летняя барышня. Татьяна занимается балетом: девушка окончила Академию хореографии при Большом театре и стала выпускницей балетмейстерского факультета ГИТИСа.