На Марсе найдено золото

Марсианский Клондайк ждет старателей. А их ждет золотая лихорадка.

Известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring) из Тайваня на время переквалифицировался в виртуального геолога и сообщил о том, что нашел на Марсе золото. Целые златые горы, что называется. Разглядел их, воспользовавшись сервисом Google Mars, работа которого основана на снимках, сделанных с орбиты Красной планеты.

Уаринг считает золотом сверкающую на солнце желтую субстанцию, похожую на застывшие волны, местами обрамляющие кратер Ломоносова.

И в самом дел, похоже.

Златые марсианские горы обрамляют кратер Ломоносова.

Если зрение нас не обманывает и все то, что блестит в кратере, действительно золото, то даже страшно представить, сколько его там. Некоторые златые горы тянутся на 12 километров, достигая в ширину 3,5 километров.

Местоположение залежей драгоценного металла.

Откуда взялся драгоценный металл? Мог из недр. В таком случае на поверхность его выплеснул удар гигантского астероида, в результате которого образовался кратер Ломоносова диаметром 120 километров. Его координаты, кстати, 65°10'23.32"N 8°14'19.28"W.

А могло быть и наоборот: золото принес астероид. И то, и другое – вполне реальные события, с точки зрения ученых.

Идея освоения Марса обретает смысл.