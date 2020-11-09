Стало известно, кто заменит Дзюбу в сборной России

Артем Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

В воскресенье главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил через соцсети, что после скандального видео тренерский штаб не будет вызывать Артема Дзюбу на сбор национальной команды.

А вскоре футболисты, которые начинают подготовку к к контрольному матчу с Молдавией, а также играм Лиги наций с Турцией и Сербией, стали собираться в Новогорске. Первыми на поле подмосковной базы вышли Фёдор Кудряшов, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Роман Зобнин, а также два нападающих Александр Соболев и Антон Заболотный, которые и должны были вместе с Дзюбой в том или ином сочетании составлять ударную силу сборной.

А вскоре официальный Твиттер сборной сообщил, что в списке игроков произошли изменения. Оказалось, что в расположение команды не приедут голкипер Антон Шунин, у которого диагностировали ОРВИ, защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес, получившие повреждения мышцы задней поверхности бедра, а также нападающий Артем Дзюба.

Вместо них в сборную были срочно вызваны вратарь «Сочи» Сослан Джанаев, защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

Учитывая, что Бакаев в «Спартаке» играет в атакующей линии, можно считать, что именно он становится третьим нападающим и формально заменяет Дзюбу.

Кстати, сам Дзюба в видеообращении сказал, что «в тот момент, когда от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые остались со мной, и которые меня поддержали, особенно своих родных и близких…».

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