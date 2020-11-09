Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 9 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 9 ноября 2020 года Фото: REUTERS

"ЗАВЕЩАНИЕ ОТЦА"

"Я являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа!", - пишет в своем официальном паблике президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской Армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику были нанесены тяжелые удары. На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника", - сообщает Минобороны Азербайджана.

"Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, чтобы скрыть свой провал в боях за Шушу и успокоить свое общество. Заявляем, что Азербайджанская Армия полностью контролирует город Шуша", - заявляют представители военного ведомства.

Любопытно, что известие о победе было озвучено Алиевым во время приема министров иностранных дел и национальной обороны Турции, которые посетили Баку 8 ноября.

"Нам особенно приятно находиться в Баку в такой знаменательный день – День флага", - дипломатично заявили турецкие гости.

ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

"Подразделения ПВО Армии обороны сбили два беспилотника ВС Азербайджана в северо-западной части Степанакерта. На передовой сохраняется напряженная ситуация. На юго-восточном направлении замечена колонна противника, в направлении которой был открыт точечный огонь. В результате противник понес большие потери в живой силе и технике. Подразделения Армии обороны уверенно выполняют поставленные боевые задачи. Истощение боевого потенциала врага продолжается", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Противник подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу Степанакерт и Шуши. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - сообщает Минобороны Армении.

"В течение всего дня за Шуши шли бои, которые продолжаются и сейчас, но не с такой ожесточенностью, как ранее ночью и днем. Столкновения происходят в пригороде, окрестностях Шуши и на дорогах, ведущих к населенному пункту. Тяжелые бои шли и в направлении Бердзора (Лачина). Противник хотел прорвать оборону и помочь своим подразделениям у Шуши. Но они были разбиты и бежали", - сказал Ованнисян

Похоже, что перед атакой на Шушу, азербайджанские войска отвлекли все силы в районе Мартуни и Бердзора. Теперь они сосредоточились на столице Нагорного Карабаха - Степанакерте.

"По части борьбы за Шуши, могу сказать, что завтра будет ясно окончательно. Завтра битва за Шуши завершится. Пока ни одна из сторон не владеет инициативой полностью. Не стоить делать преждевременных оценок, бои идут в городе и вокруг него", — заявил Ованнисян в воскресенье в прямом эфире Общественной телекомпании Армении.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ БАЙДЕНА

"Полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования проблемы", - говорится в поздравлении, которое премьер Армении Никол Пашинян отправил Джо Байдену.

В нем он напомнил Байдену предвыборные заявления, в которых он говорил, что "территориальные вопросы в Карабахе должны решаться исключительно мирным путем".

Пашинян отметил, что Армения придает большое значение роли США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в мирном урегулировании конфликта в Карабахе.