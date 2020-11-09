Михаил Ефремов попал в «звездную колонию» Кокорина и Мамаева

Актер Михаил Ефремов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

То, о чем догадывались правозащитники, теперь подтвердилось официально: Михаил Ефремов будет отбывать наказание в той же колонии, где годом ранее «отметились» оскандалившиеся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

- Михаил Олегович отправлен в ИК-4 в посёлке Алексеевка Белгородской области, - рассказал kp.ru его адвокат Владимир Васильев. - Это единственное исправительное учреждение для впервые осуждённых во всем регионе, находится в 670 км от Москвы. Лимит наполнения колонии - 1111 мест.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алексеевской ИК есть условия для занятия самодеятельностью: клуб с большим зрительным залом, проектором, экраном и музыкальным центром. Хотя Ефремов выехал ещё на прошлой неделе, до своего нового места жительства он, скорее всего, ещё не добрался.

- Вряд ли это возможно так скоро, - поделился адвокат Васильев. - Хотя он известная личность, этап отдельно только для него формировать не должны. Значит, будет добираться через ожидания в пересыльных тюрьмах. Это может занять примерно 2-3 недели.

Напомним, в пятницу 6 ноября, неожиданно стало известно, что артиста, осуждённого на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, не оставят отбывать наказание в СИЗО «Водник», где он находился с 8 сентября и планировал провести весь срок наказания. Главный плюс пребывания в изоляторе - 100% таких осуждённых выходят на свободу по УДО, в отличие от постояльцев обычных колоний.

Кроме того, в Москве родственники смогли бы чаще навещать Михаила Олеговича, а сам он избежал бы крайне неприятного процесса этапа. Из СИЗО в колонию заключённые добираются в тяжёлых условиях: холодных вагонах с купе-клетками, где зачастую на шести полках размещается до 20 (!) человек. Плюс, путь в регион получается «объездным», не напрямую из точки А в точку Б. При таком раскладе арестанты на маршруте в каких-то 700 километров успевают сменить несколько пересыльных тюрем.

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