Срочник убил офицера топором после замечания и расстрелял сослуживцев: Что известно о нападении в Воронеже

Солдат Макаров. Фото из соцсетей

ЧП случилось на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже (в/ч 23326).

Примерно в 5 утра дежурный по части майор Роман Ермолаев проверял несение службы внутренним нарядом (эти бойцы несли службу без автоматов, имея лишь штык-ножи).

Офицер сделал замечание 20-летнему солдату-срочнику Антону Макарову. Это вызвало у бойца вспышку гнева. Он подкараулил офицера в темноте и топором (снятым с пожарного щита) нанес ему смертельный удар по голове. Затем вытащил из кобуры офицера пистолет (ПМ) и запасную обойму с патронами. После этого солдат застрелил из пистолета водителя дежурной машины и еще одного сослуживца. Еще одного, попавшегося ему на пути, - ранил. А затем скрылся. Командование организовало его поиски. В часть прибыли сотрудники военной полиции и Следственного комитета. Судя по тому, что на аэродроме были обнаружены 8 стреляных пистолетных гильз, у сбежавшего солдата осталось в обойме еще 8. А если учесть, что беглец-убийца скрывается в пределах города, ждать от него можно всего…

ДОСЬЕ «КП»

На военном аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й смешанный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа. С 2013 года на аэродроме идет масштабный ремонт, поэтому вся авиатехника перебазирована в город Бутурлиновка. Планируется, что аэродром "Балтимор" введут в эксплуатацию к концу 2020 года.

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