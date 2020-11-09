Опрос: Что делать с Артемом Дзюбой

После слива интимного видео карьера футболиста оказалась под угрозой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этот день Артем Дзюба запомнит на всю жизнь. Вот короткая хронология скандальных событий.

В воскресенье в сети появилось интимное видео Артема Дзюбы, которое в сеть слили хакеры. Вскоре главный тренер Станислав Черчесов отцепил капитана команды от сборной, которая начинает готовиться к решающим матчам Лиги наций. «Зенит», который в этот день играл с "Краснодаром" (3:1), не стал выводить Дзюбу из состава, но лишил его капитанский повязки. Болельщики освистывали популярного форварда и даже сочинили про него скабрезную частушку, припомнив, что он из "Спартака". Игроки "Зенита" поддержали Дзюбу, и он не подвел – забил решающий гол и был признан лучшим игроком матча. После встречи Артем отдал свой приз Алексею Сутормину, у которого накануне умер отец. Дзюба выставил в Инстаграм видео, в котором обратился к болельщикам и поблагодарил тех, кто его поддержал. Дзюбе быстро нашли в сборной замену. Известные люди поддержали футболиста, устроив флеш-моб.

В связи с такой бурной и неоднозначной историей возникает вопрос: что же теперь делать с Дзюбой?

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