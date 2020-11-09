Алена Косторная выйдет на лед в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казани на четвертом этапе Кубка России в понедельник, 9 ноября, пройдет важный день. Выяснится кто круче - Косторная, Трусова или же Майя Хромых? В произвольной программе будет выявлен победитель, после короткой пока впереди находится Алена. "КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 года на этапе в Казани.

Кто выйдет на старт у женщин в произвольной программе на четвертом этапе Кубка России 2020 в Казани

На этап Кубка России заявлены: Александра Малахова, Валерия Костина, Валерия Ларионова, Анастасия Тараканова, Валерия Шульская, Ксения Цибинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Майя Хромых, Александра Трусова и Алена Косторная.

Положение после короткой программы у женщин на четвертом этапе Кубка России 2020 в Казани

1. Алена Косторная – 78,15, 2. Александра Трусова – 77,42, 3. Майя Хромых – 76,89, 4. Софья Самодурова – 67,16, 5. Елизавета Нугуманова – 64,39, 6. Станислава Константинова – 62,60, 7. Ксения Цибинова – 62,33, 8. Анастасия Тараканова – 58,44, 9. Валерия Шульская – 57,98, 10. Валерия Костина – 54,97, 11. Валерия Ларионова – 53,75, 12. Александра Малахова – 35,35

Стартовый порядок фигуристок будет определен в день произвольной программы.

Прямая видеотрансляция произвольной программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 среди женщин

Старт соревнований намечен на 17:55 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире с 17:55 и на сайте Первого канала с 17:55. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.