Вот столько мы должны получать в старости: Назван размер достойной пенсии в России

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц. Фото: Shutterstock

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц. При этом пожелания разнятся в зависимости от пола, возраста, уровня доходов и места проживания. Получать больше в старости хотят мужчины старше 45 лет, живущие в столице и получающие больше 80 тысяч рублей в месяц. А меньше всего – молодые девушки, живущие в небольших городах.

К примеру, в среднем житель Москвы хочет получать на пенсии 44,5 тысяч рублей в месяц. А самые скромные пожелания – у жителей Набережных Челнов (Татарстан). Там будут рады и 35,1 тыс. рублей.

Примечательно, что получать меньше на пенсии готова молодежь. Те, кому еще не исполнилось 24 лет, рассчитывают на 34,1 тыс. рублей, а люди в возрасте от 45 и выше хотели бы получать не менее 41,8 тыс. рублей.

И самое главное - россияне до сих пор не надеются на государственную пенсию. Подавляющее большинство считают, что их доходы в старости будут складываться из нескольких источников. Хотя это отношение постепенно меняется.

«По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, на государственную пенсию сегодня рассчитывает максимальное количество россиян (25%), а на личные накопления — минимальное (12%). Для сравнения, 7 и 33% соответственно в 2009 году», - говорится в сообщении исследовательского центра компании Superjob.

Напомним, по данным Росстата, средняя пенсия в России сейчас составляет 15 тысяч рублей в месяц. Это примерно 30% от средней зарплаты.

Как растут пожелания россиян (тысяч рублей)

2016 - 35,2

2018 - 37,3

2020 - 40

По данным SuperJob.ru.

Из чего будет состоять ваш доход в старости

Работа/подработка - 27%

Государственная пенсия - 25%

Личные сбережения - 12%

Пенсионные накопления в НПФ - 3%

Дети - 2%

Другое - 7%

Затруднились ответить - 24%

По данным Superjob.ru.