«Похожих людей на свете много - это не показатель родства»: почему дочь актера Спартака Мишулина не признает братом Тимура Еремеева

Карина Мишулина и Тимур Еремеев сейчас не общаются. Но кто знает — может быть их разговор по душам без телекамер и тестов ДНК еще впереди. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самые известные роли народного артиста Спартака Мишулина – Саид в фильме «Белое солнце пустыни», пан директор в «Кабачке 13 стульев» и Карлсон на театральной сцене. Актер умер 15 лет назад. Но лишь три года назад в одном из глянцевых журналов появилось интервью актера сериала «Кухня» Тимура Еремеева, его детские фото со Спартаком Мишулиным и рассказ о том, что мужчина внебрачный сын звезды советского экрана. После чего на телеэкране стали выходить ток-шоу на эту тему на различных каналах. В одних – Тимур и артисты старой гвардии подтверждали версию о внебрачном ребенке. В других – вдова и дочь Спартака Мишулина опровергали это. Прошло время, но примирения не случилось.

Летом Тимур Еремеев рассказал нам: «Случилось так как случилось. Я никогда не воспринимал эту историю, как основную в моей жизни. Все это происходило как будто немного параллельно основной реальности. И мое появление в шоу в качестве участника было некоторым образом вынужденным, так как я должен был давать ответы на публичные претензии. В этом совершенно не хочется уже копаться. Надеюсь, что у всех участников этой истории все будет хорошо».

А вот любимая дочь знаменитого артиста точку в этой истории не поставила – сегодня выйдет выпуск программы «Судьба человека», где Карина Мишулина вновь расскажет о своих обидах. Актрисе обидно, когда говорят, что Тимур очень похож на Спартака Мишулина. Карина в «Судьбе человека» отстаивает свою позицию: «Похожих людей на свете очень много. Это не показатель родства. Этот человек нарушил закон и юридический, и божий. Без разрешения, без спроса рассказал некую вымышленную историю про человека, которого нет в живых…»

Поведение Карины на ток-шоу в начале этой истории кому-то показалось агрессивным, и его активно обсуждали в соцсетях. И тогда, и теперь Мишулина оправдывается желанием защитить отца: «Единственный минус, что я побежала с «шашкой наголо», забыв про все на свете, поддавшись эмоциям, потому что у каждого есть человек, который для него свят. Для нашей семьи – это мой папа. Про человека начинают говорить, что он двоеженец, врун… Как сказала моя мама, раньше за такие вещи вызывали на дуэль. А сегодня хлопают в ладоши. Все встали на его сторону. Но никто не подумал, что моя мама пожилая женщина…»

Стремление Карины Мишулиной защитить семью понятно – она всегда была единственной дочкой знаменитого артиста. Спустя двенадцать лет после смерти ее отца, появился человек с другой историей. «Когда все на нас обрушилось, мы были к этому совершенно не готовы. Мы приехали с отдыха, жили спокойной жизнью. Жили памятью о папе, никого не трогали… Факты в интервью не совпадали с характером папы, с тем, как он жил, где бывал…» - Карина пошла в суд, чтобы бороться за честь семьи.

Тимур Еремеев сразу заявил: он не будет через суд доказывать, что является сыном Спартака Мишулина, бороться за фамилию. Удивительно, но в этой истории публика часто была на стороне Тимура. Так как в суде мужчина не стал ничего доказывать, официально называть себя сыном Спартака Мишулина Тимур не может. «Для меня эта история закрыта, потому что есть определение суда, по которому этот человек не является сыном, потом что он не доказал свое родство… ДНК отказался проводить», - рассказывает Карина. Она общалась с Еремеевым не только на ток-шоу: «Я встречалась с ним один раз. Мне сразу показалось, что человек хладнокровный, расчетливый, который идет к своей цели. Знаете, что меня поразило? После первого эфира, если бы я увидела, как нам больно, я не знаю, как смогла бы жить после этого. Мне кажется, я бы там рухнула на колени и сказала: «Простите меня, пожалуйста, я не думал, что для вас это так свято. Простите меня». Он ходил на 25 эфиров, где про меня говорили, что я сумасшедшая…»

Публичное обсуждение семейной истории обернулось инсультом вдовы Спартака Мишулина. Карина больше всего переживает за 75-летнюю маму: «Спасибо, что нам помогли вовремя врачи, инсульт не развился в какие-то серьезные последствия, но тем не менее - она другой человек. Мама сильно постарела, стала как ребенок – моментально плачет, какие-то страхи появились. Сколько было похожих историй, но вот так уничтожать семью, как нашу – такого не было ни с кем...»

Сын и дочь Мишулины были близкими друзьями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спартак Мишулин женился в 44 года, их с Валентиной первенец - дочь Карина родилась, когда артисту было уже 53 года. Карина вспоминает: «Я прожила в этой семье 25 лет до ухода папы и ни разу не слышала скандалов, ссор, криков, выяснений отношений. Если мы с мамой могли спорить, например, на тему разбросанных мною вещей, то папа говорил: «Вы спойте! Как только чувствуете, что хотите поругаться – пойте. И сразу поверьте мне, пройдет любой скандал… Мама говорит: «Карина, я женщина. Мы 35 лет жили с папой, неужели бы я не почувствовала измену?» Измену нельзя скрыть».

Мишулина признает - скандал имел для нее весьма печальные последствия: «Начались угрозы, травля в соцсетях, потом меня убрали из театра, потом меня убрали из антреприз, потом меня убрали из кино…»

Возможно, это была реакция на поведение актрисы на ток-шоу. Сейчас у Мишулиной возобновились съемки в кино, ее приглашают на передачи. А у Тимура Еремеева к работе в театре и кино добавилось еще и телевидение. Теперь он разбирается в скандалах и интригах шоу «На самом деле». Возможно, что когда-нибудь отношения Карины Мишулиной и Тимура Еремеева завершатся не тестом ДНК, а разговором по душам без телекамер.