«У друга обнаружили коронавирус»: как себя вести, если общался с заболевшим пару дней назад

Автомобили скорой медицинской помощи у Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество зараженных коронавирусом в нашей стране в понедельник побило все рекорды и составило за сутки 21 798 человек. Вместе с заболеваемостью растет количество вопросов о том, как себя вести в тех или иных ситуациях, связанных с распространением инфекции. На днях Минздрав организовал Открытый консилиум по ковиду с участием главных российских экспертов по коронавирусной инфекции. Специалисты ответили на вопросы, которые волнуют сегодня большинство жителей нашей страны. Продолжаем разбирать самые частые ситуации.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕВАЮТ ОКРУЖАЮЩИЕ

У друга сегодня обнаружили ковид, мы с ним общались пару дней назад — что-то нужно предпринять?

- Если общение было на близком расстоянии (ближе полутора метров) и вы были без маски, то вероятность инфицирования довольно высока, - предупреждает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. - Поэтому вам нужно расценивать себя как потенциально инфицированного человека. Обязательно сохранять самоизоляцию, предупредить всех, с кем вы живете. При возможности — изолироваться в отдельную комнату. В остальных помещениях дома носить маску. Завести отдельную посуду.

Если начнут появляться симптомы — в первую очередь повышение температуры выше 37,5 градусов, кашель, другие признаки острой респираторной инфекции — нужно позвонить в поликлинику. Обязательно сообщите врачу, что у вас был контакт с инфицированным. Доктор примет решение о дальнейшем ведении.

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ДНЕЙ БОЛЬНОЙ БЕЗОПАСЕН

Сколько времени человек, переболевший коронавирусом, может заражать других?

Длительность выделения вируса инфицированным человеком зависит от тяжести течения болезни, поясняет профессор Чуланов

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Фото: Первый канал

! Исследования показали, что при легкой и среднетяжелой форме ковида вирус обычно выделяется около 10 дней после появления симптомов

! У тяжелых больных выделение вируса может сохраняться до 20 дней.

! В редких случаях у некоторых людей положительный результат анализа может быть и через два месяца. Но в данном случае это не значит, что человек может передать инфекцию другим — вероятнее всего, тесты в таких ситуациях «ловят» следы, обломки вируса.

БОЮСЬ ЗАРАЗИТЬ ПОЖИЛЫХ РОДИТЕЛЕЙ

У меня пожилые родители, которые живут отдельно и соблюдают самоизоляцию. Я продолжаю работать, езжу на общественном транспорте. Как не заразить их при встрече или при передаче продуктов?

- Прежде всего надо максимально сократить живое общение с пожилыми родственниками, - подчеркивает заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова. - Продукты лучше всего оставить возле двери, чтобы родители могли взять их без прямого контакта.

Если вы все-таки входите в квартиру, маски обязательно должны быть и на ее жильцах (родителях), и на вас. И чаще используйте антисептики — обрабатывайте руки, упаковки продуктов.

ЧТО ПОМОЖЕТ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ИНФЕКЦИИ?

Ношу маску, стараюсь избегать людных мест, пользуюсь антисептиками. Но все равно боюсь заразиться. Какие еще меры можно предпринять?

Елена Волчкова дает такие советы:

- Если есть возможность не ездить на общественном транспорте в час пик — старайтесь этим пользоваться. Можно, в частности, сдвигать время начала и окончания рабочего дня.

- Чтобы организм нормально защищался от инфекций, должны синтезироваться иммунные клетки, определенные антитела (не путать со специфическими антитела у тех, кто уже переболел ковидом. - Ред.). А для полноценного синтеза антител важно правильное питание.

Если человек не получает достаточное количество белковой пищи, то адекватной выработки антител не будет. Причем, лучше всего усваивается белок из животных продуктов — мяса, рыбы, яиц. Вегетарианцы в этом смысле в более уязвимом положении.

- Не надо злоупотреблять покупными витаминами из аптек. «Сейчас осень, очень много сезонных овощей и фруктов, а мы знаем, что из продуктов витамины усваиваются несравненно лучше, чем в таблетированной форме — к ним нужно прибегать только тогда, когда есть явный дефицит и его не удается восполнить питанием», - говорит Елена Волчкова.

- Известно, что снижение уровня витамина D негативно влияет на выработку иммунных антител. Поэтому прием этого витамина в поддерживающих дозах можно приветствовать.

КОММЕНТАРИЙ ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА

Советы для тех, кто не может дождаться участкового

- Сейчас, когда эпидемия набирает ход и мы пока не знаем, насколько далеко находимся от ее пика, становится очевидным, что медицинская служба амбулаторного звена испытывает очень существенные перегрузки. Многим пациентам, находящимся дома, бывает трудно дождаться быстрого прихода врача из поликлиники, - говорит заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган. - В связи с этим нередко пациентам приходится оценивать свое состояние самостоятельно. Что важно иметь в виду?

Прежде всего надо помнить, что 80% случаев ковид протекает в легкой и среднетяжелой формах, мало отличаясь от обычного сезонного ОРВИ и гриппа. Поэтому при таком варианте болезни и действовать надо, как при обычном ОРВИ: пить достаточное количество жидкости (до 2 литров в день), избегать физических нагрузок, при необходимости принимать симптоматические препараты (парацетамол при температуре тела выше 38,5 и средства, облегчающие кашель).

В 80% случаев ковид протекает в легкой и среднетяжелой формах, мало отличаясь от обычного сезонного ОРВИ и гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Важно знать и о возможных опасных симптомах, требующих госпитализации. Это прежде всего упорная высокая лихорадка, не поддающаяся снижению парацетамолом, и появление одышки в покое. Если дома есть пульсоксиметр, полезно несколько раз в день контролировать сатурацию кислорода. Ее падение ниже 94% является показанием для кислородной терапии и госпитализации.

В любом случае с первого дня болезни нужно дозвониться до поликлиники для получения как минимум телефонной консультации и заочного оформления листа нетрудоспособности. И, конечно, важно не паниковать и сохранять самообладание.

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