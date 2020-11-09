"Президент поддержал наше предложение": Мишустин объяснил замену сразу пяти федеральных министров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В правительстве появится сразу пять новых министров и один новый вице-премьер. О кадровых перестановках в кабмине и претендентах на министерские портфели в понедельник рассказал премьер Михаил Мишустин.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин подписал указы об отставке глав Минприроды Дмитрия Кобылкина, Минстроя Владимира Якушева и Минтранса Евгения Дитриха.

Решением президента изменения произошли и в структуре правительства. Так, у премьера теперь будет не 9 заместителей, а 10, включая одного первого вице-премьера.

- Президент поддержал наше предложение о кадровых перестановках в правительстве, - сообщил Мишустин на традиционном понедельничном совещании с вице-премьерами.

Ряды вице-премьеров теперь пополнит Александр Новак, ранее занимавший должность главы Минэнерго.

- Вы все его хорошо знаете, он не нуждается в отдельном представлении, - заметил Мишустин.

Александр Новак возглавляет Минэнерго с 2012 года и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти, которое помогло остановить катастрофическое падение цен на нефтяном рынке.

Александр Новак, ранее занимавший должность главы Минэнерго, стал вице-премьером правительства. Фото: Андрей Минаев

Новым министром энергетики премьер Мишустин предложил назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова.

Николай Шульгинов возглавит Минэнерго. Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

На должность главы Минтранса предложен гендиректор «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Новым министром строительства Мишустин предложил назначить Ирека Файзуллина, ранее занимавшего пост замминистра строительства и ЖКХ.

Александр Козлов, возглавлявший прежде Минвостокразвития, предложен на пост главы Минприроды. А вместо него должность главы Минвостокразвития должен занять гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Минприроды предложено возглавить Александру Козлову. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Названные Мишустиным кандидаты на должности министров будут утверждаться по новой схеме — через Госдуму. Закон о новом порядке формирования правительства был подписан президентом Владимиром Путиным в минувшую пятницу. По нему Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

Как сообщил Мишустин, кандидатуры на должность министров внесены в Госдуму.

- Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры, - сказал Мишустин.