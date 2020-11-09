Биография Александра Новака, выдвинутого на пост вице-премьера правительства РФ

Александр Новак — один из главных старожилов российского правительства. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Александр Новак — один из главных старожилов российского правительства. Его биография в кабмине начинается с 2008 года - тогда он работал в Минфине, в мае 2012 года занял пост министра энергетики. На котором и трудился до сих пор, пережив несколько смен состава правительства.

Родился в городе Авдеевка Донецкой области. Окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", а затем Московский государственный университет по специальности "менеджмент".

По обеим специальностям имеет отнюдь не теоретический опыт. Новак 12 лет проработал на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина. Начинал как гидрометаллург, дослужился до заместителя директора по персоналу. Затем работал в администрации Норильска, а потом переехал в Красноярск, где стал заместителем губернатора.

В 2008 году Александра Новака пригласили работать в Москву. Сначала в министерство финансов. Оттуда он и перешел в Минэнерго. По мнению экспертов, на посту министра энергетики больше всего запомнился отстаиванием позиции России на переговорах экспортеров нефти ОПЕК+.

Теперь кандидатура Александра Новака предложена премьером Михаилом Мишустиным на должность вице-премьера. По новому закону о правительстве, который президент подписал несколько дней назад, кандидатуры вице-премьеров и не силовых министров теперь должна утверждать Госдума. Это связано с поправками, внесенными в Конституцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Президент поддержал наше предложение": Мишустин объяснил замену сразу пяти федеральных министров

Названы претенденты на должности министров правительства (подробности)