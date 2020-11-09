Звёзды на «Parus-фест» в Дубае: Киркоров с подросшими наследниками и экстремальное декольте Калашниковой

Анна Калашникова. Фото: Мария РЕМИЗОВА

В нынешней пандемии фестиваль «Парус» в Дубае дал возможность российским артистам, заскучавшим по сцене и зрителям, вернуться к любимой работе.

Ограничения, конечно, были. Без масок в принципе в Дубае не выйти на улицу, иначе после первого предупреждения последует тюремное заключение.

Ограничения, конечно, были. Без масок в принципе в Дубае не выйти на улицу, иначе после первого предупреждения последует тюремное заключение. Фото: пресс-служба «Паруса»

Перед входом на концертную площадку Jumeirah Beach Hotel гостям надо было пройти через специальную рамку, которая окатывала их щедрой порцией антисептика. Зато на сцене ждали любимые артисты. В первый день выступили «Неприкасаемые» с Гариком Сукачевым, Леонид Агутин и Стас Михайлов.

Кстати, Стас прилетел в Дубай с семьей - с женой Инной и с дочками - Иванной и Марией. Была с ними и дочь Инны от первого брака - Ева. Многие заметили, что Ева просто копия мамы.

«Неприкасаемые» с Гариком Сукачевым. Фото: пресс-служба «Паруса»

После каждого фестивального дня гости перемешались в русский ресторан CHALET BEREZKA, где их ждали не только фирменные блюда на мангале, но и выступления, то «Иванушек», то Элины Чаги.

Во второй день «Парус» открылся шоу украинской певицы Оли Поляковой, покорившей Дубай своей невероятной энергетикой и длинными ногами.

Киркоров с подросшими наследниками. Фото: пресс-служба «Паруса» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Потом на сцену с большим шоу вышел король российской эстрады Филипп Киркоров. Так тепло публика ещё никого не встречала. Да, танцевать было нельзя из соображений мер безопасности в связи с пандемией, но люди, как могли, приплясывали на местах. В зале Фила поддерживали его дети -Алла -Виктория и Мартин.

Леонид Агутин. Фото: пресс-служба «Паруса»

Во время исполнения песни «Снег» на сцене к Филиппу неожиданно присоединился основатель фестиваля Евгений Морозов, мастерски сыграв партию на скрипке. А после вместе с музой «Паруса» Бабой Ягой вручил Киркорову подарок от спонсоров фестиваля - эксклюзивный чемодан Луи Вуиттон, который светится в темноте. Подарок у буквальном смысле дрогой - стоимостью почти в 2 миллиона рублей.

В третьей день фестиваля за кулисами блистала в изумрудном платье с дерзким декольте певица Анна Калашникова. Она в эти дни отдыхала в Дубае со стилистом Элиной Воронцовой.

Стас Михайлов. Фото: пресс-служба «Паруса»

- Я смотрю, вы подготовились к встрече со звездой, -шутил Филипп Киркоров, глядя на эффектный наряд Анны. Музыкальную программу «Паруса» в этом году закрыл словенский виолончелист Лука Шулич, пианист из Болгарии Евгений Генчев, а также российские группы - «Хор Турецкого» и SOPRANO.

В нынешней пандемии фестиваль «Парус» в Дубае дал возможность российским артистам, заскучавшим по сцене и зрителям, вернуться к любимой работе. Фото: пресс-служба «Паруса»

- Фестиваль «Парус», как правильно заметил Филипп Киркоров, собирает всегда людей вне политики. Музыка объединяет людей, сюда приехали гости из разных стран,-сказал kp.ru основатель «Паруса» Евгений Морозов. -И так получилось, что и артисты тоже объединились на этом замечательном действии.

Виолончелист из Словении, прекрасный певец Стас Михайлов, московский рок-музыкант Гарик Сукачёв, Филипп Киркоров с болгарскими корнями, но при этом звезда на всем постсоветском пространстве.

Баба Яга - муза «Паруса». Фото: пресс-служба «Паруса»

Мы показали лучшее украинское шоу в лице Оли Поляковой и лучшее российского шоу Филиппа Киркорова. Получилось красиво.

Выступление «Хора Турецкого» и «Сопрано» тоже было очень эффектным: они пели интернациональных хиты и музыку советскую, были с залом, как одно целое. Это было полное единение.

Во время исполнения песни «Снег» на сцене к Филиппу неожиданно присоединился основатель фестиваля Евгений Морозов, мастерски сыграв партию на скрипке. Фото: пресс-служба «Паруса»

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