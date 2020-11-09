В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена

Джо Байден и Владимир Путин во время встречи в 2011 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Джо Байден, получив массу поздравлений с победой на выборах президента США, так и не дождался ни звонка, ни телеграммы из Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему Владимир Путин не стал торопиться с поздравлениями.

- Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов выборов, - сказал он. - Хочу напомнить, что Путин не раз говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он готов с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двусторонних отношений касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира.

Спикеру Кремля пришлось объяснять журналистам разницу между ситуациями на выборах США в 2016 и 2020 годах. Четыре года назад Путин поздравил Дональда Трампа с победой до собрания коллегии выборщиков, но тогда все было предельно ясно.

- Разница совершенно очевидна. Вы видите, что предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, - пояснил Песков. - Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. В 2016 году не было анонсов юридического оспаривания.

Стоит заметить, что Владимир Путин совсем не одинок в том, что он не спешит. Не стали торопиться и другие мировые лидеры, среди которых, например, и председатель Китая Си Цзиньпин.

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