«Газпромнефть-Оренбург» поддерживает оренбургские больницы в борьбе с COVID-19

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Компания «Газпромнефть-Оренбург» помогает больницам, которые специализируются на лечении пациентов с COVID-19. Нефтяники выделили средства на приобретение медикаментов для Оренбургской областной клинической больницы №2. Благодаря поддержке предприятия, в медучреждение поставлена партия противовирусного препарата «Авифавир», показавшего высокую эффективность при лечении пациентов с COVID-19. Кроме того, для больницы закуплено 17 тонн жидкого кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Кислород жизненно необходим тяжелым больным, и здесь на счету каждая минута. То же самое касается лекарственных препаратов, находящихся в дефиците в связи с возрастающим числом заболевающих, - пояснил главный врач Оренбургской областной клинической больницы № 2 Александр Григорьев. - Сказать спасибо за оказанную «Газпромнефть-Оренбургом» помощь – значит, ничего не сказать. Каждая человеческая жизнь бесценна, и очень огорчает, когда под рукой не оказывается каких-то элементарных вещей, способных ее спасти. Сейчас нам очень важна любая поддержка».

«Газпромнефть-Оренбург» также оплатил закупку новых компрессоров для кислородных концентраторов в Новосергиевскую районную больницу. Медицинское оборудование в том числе используется для восстановления пациентов после COVID-19, помогает избавиться от остаточной симптоматики перенесенного заболевания и избежать осложнений для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

«Без кислородного обеспечения мы не можем качественно оказывать помощь больным, находящимся в тяжелом состоянии. Имеющиеся в наличии кислородные баллоны в полной мере не удовлетворяют потребностей всех отделений. Без участия компании нашей больнице не удалось бы самостоятельно решить эту проблему. Поддержка, оказанная «Газпромнефть-Оренбургом», просто неоценима. Она помогает нам бороться за жизни людей», - отметил главный врач Новосергиевской районной больницы Евгений Бозин.

Напомним, ранее «Газпромнефть-Оренбург» помог в приобретении современного 32-срезового компьютерного томографа для Оренбургской областной клинической инфекционной больницы. Сегодня в одной из ключевых клиник региона, где действует инфекционное отделение по лечению пациентов с COVID-19, оборудован кабинет компьютерной томографии. Современное оборудование позволяет не только с максимальной точностью (97-98%) и за короткое время (15-20 минут) диагностировать болезнь, но и следить за динамикой ее развития для максимально эффективного лечения. Средства на приобретение томографа были выделены в рамках корпоративной программы «Антивирус» «Газпром нефти».

«Поддерживать медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с эпидемией, мы считаем своим долгом, - сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Евгений Загребельный. - Сегодня врачи и медсестры работают в особенно сложных условиях. Резкий рост заболеваемости COVID-19 вызвал дефицит жизненно необходимых препаратов, нехватку кислорода для тяжелобольных пациентов. В этот непростой для всех нас период, в условиях обострения эпидемиологической ситуации, хочется в очередной раз поблагодарить наших медиков за их самоотверженный труд, а оренбуржцев – призвать неукоснительно соблюдать ограничительные меры. Только вместе, сообща мы сможем пережить это тяжелое время и победить эпидемию».

Компания также поставляла средства медицинской защиты для врачей Оренбургской области: защитные костюмы, медицинских масок и перчаток, респираторов, специальных очков и экранов, антисептиков - всего около 155 тысяч единиц средств индивидуальной медицинской защиты. Гуманитарная помощь поступила в Оренбургскую область и была направлена в больницы Оренбурга, Бузулука и Новотроицка, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.