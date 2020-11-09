«Наша золотая медаль стала прекрасным подарком в день рождения предприятия»

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- Расскажите, пожалуйста, о вашем карьерном пути.

- В «Центр Келдыша» я пришел еще во время учебы на 4 курсе МАИ. В вузе у нас была кафедра инженерной графики, где мы обучались 3D-моделированию. Мне было интересно продолжить развиваться в этом направлении, по своей специальности. Поэтому я пришел на работу в Центр Келдыша Госкорпорации «Роскосмос». И уже 6 лет работаю там.

- Как давно вы в движении Ворлдскиллс?

- Это мое первое участие в чемпионате. Я впервые познакомился с движением Ворлдскиллс благодаря эксперту по компетенции «Инженерия космических систем» Леониду Арапову, он также сотрудник нашего предприятия. Леонид рассказал о соревнованиях и предложил поучаствовать, и я решил попробовать. Мы собрали команду из трех человек. Сначала мы участвовали в чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса», победили на внутрикорпоративном чемпионате, заняв 1 место. А теперь пришли на WorldSkills Hi-Tech 2020.

- Как вы думаете, почему специалистам вашей сферы важно участвовать в подобных соревнованиях?

- Я думаю, что можно увидеть уровень своего развития и своей компетентности в данном вопросе. Чемпионат дает возможность посоревноваться с теми, кто уже давно в этой профессии, узнать что-то новое для себя, овладеть новыми навыками и методами. Есть что почерпнуть для себя.

- А с чем вы сами шли на участие в чемпионате? Какова была ваша цель, ваш интерес?

- Мне хотелось найти новые функции и методы работы, которые бы ускоряли процесс разработки 3D-моделей. И я для себя их нашел. Теперь я смогу внедрить эти навыки в моей работе.

- В этот раз чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2020 шел в дистанционно-очном формате. Какие вы увидели плюсы и минусы в таком формате?

- В целом было комфортно. У нас на площадке было 3 команды. И был накал, драйв, мы по-настоящему соревновались. Этот азарт, соревновательная энергия очень важна. С нами на площадке были также команды от колледжа имени Годовикова и от НПО имени Лавочкина.

- Расскажите, как проходили соревнования, в чем состояла задача?

- В каждой команде - три человека. Это 3D-моделист, радиоинженер и программист. В нашей команде, кроме меня, были также Сергей Гусев, радиоинженер, сотрудник вычислительного центра, начальник группы, и Георгий Коробанов, программист, ведущий инженер.

Мы получили задание построить прототип малого космического аппарата (спутника). Каждый выполнял свою задачу. Задача 3D-моделистов - создать корпус, на нем разместить оборудование, у радиоэлектронщика цель - изготовить вспомогательную плату и все соединить, а программист должен все это связать в единое управление.

На выполнение задания нам дали 3 дня. Первые два дня мы работали по 8 часов и в последний день 6 часов. Первый день нужно было все сконструировать, потом собрать и затем уже решить вопросы управления модели. Никаких схем у нас не было, все нужно было придумать самим, из головы.

Во время соревнований на площадке находился один технический эксперт, он помогал нам с техническими моментами работы оборудования, занимался техническими вопросами. Для нас это – человек-невидимка, мы не имеем права у него ничего спрашивать, что касалось бы самого задания. А эксперты оценивающей группы смотрели на нашу работу через видеокамеры, они были установлены со всех сторон.

- Как проходила подготовка к чемпионату?

- На подготовку у нас было 5 дней. Собственно, основным было знакомство с площадкой, на которой будут проходить соревнования. Это Политехнический колледж имени Годовикова. Главный эксперт давал объяснения, что от нас потребуется, показал, как все будет происходить, дал попробовать поработать с моделями, с системами программирования и электроники. За эти дни мы освоили площадку. Специальной профессиональной подготовки не требуется, ведь в чемпионате участвуют уже опытные специалисты.

- Были ли сложности в выполнении задания?

- У нас была только одна проблема, надо было проверить одну плату, и мы не сразу разобрались в блоке питания, инструкцию я нигде не увидел. И полчаса драгоценного времени мы потратили на то, чтобы узнать, как он работает.

- Как вы оцениваете работу вашей команды на чемпионате как капитан?

- Мы - специалисты в разных областях. А если не будет слаженной работы команды, то ничего не получится. Моя задача как капитана была обеспечить эту командную работу. Дать коллегам задание, выстроить всю цепочку создания модели - от нулевой точки и до готового прототипа. А ребята иногда, когда я мог забыть что-то или отвлечься, тоже напоминали, что доделать. Задачи приходили по мере выполнения предыдущих. Очень важно такое четкое взаимодействие. Мы отлично сработали.

- Думали ли вы о результате, о победе?

- Во время соревнований – точно нет. Нет времени оценивать себя или другие команды. Время - золотой ресурс в рамках чемпионата, каждая минута дорога. Мы просто делали свою работу на соревновании. Это было большое напряжение. Но, конечно, как и все, мы ждали, надеялись и волновались.

-Как вы восприняли известие о вашей победе, о том, что вы взяли золото?

- Конечно, это была большая радость для команды. Мы же столько времени потратили на участие, ведь в эти дни мы должны были бы работать на своих местах, но все время и силы мы вложили в подготовку и в сами соревнования. И мы рады, что наши усилия оправдались. Мы очень довольны результатом. Кстати, нашему Центру имени Келдыша как раз исполняется в эти дни 87 лет, так что наша золотая медаль - это неплохой подарок!

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- Как вас поддерживает ваша компания, руководство, коллектив?

- Очень важно, что руководство идет навстречу. Нас не только отпустили в рабочее время на подготовку и участие в чемпионате, но и не отвлекали, не звонили с рабочими задачами, и это показывает, как компания заинтересована в прокачке навыков своих сотрудников.

А уже в пятницу вечером, сразу после объявления победителей чемпионата, у нас на предприятии на доске почета разместили большой баннер с нашими фотографиями и объявлением, что мы заняли первые места. Все сотрудники в курсе. И коллектив нас сразу поздравил, все рады за нас. Это очень приятно.

- С чем вы вернулись на свое рабочее место? Что вам дало участие в чемпионате?

- Конечно, это новые навыки. Но еще и личностный рост. Возможно, я стал больше понимать людей, понимать, как можно преподнести информацию так, чтобы она была понята с первого раза, уметь четко выражать мысли, обладать навыками командного взаимодействия.

- Планируете ли вы снова участвовать в чемпионатах Ворлдскиллс?

- Если выдастся такая возможность, было бы неплохо. Причем мне было бы интересно попробовать себя и в какой-то другой компетенции. Мне приглянулась, например, компетенция «Аддитивные технологии». Это производство деталей с помощью 3D-печати. Возможно, я поищу информацию об этой компетенции и, если будет возможность и время, снова приму участие в чемпионате, но уже по этой компетенции. Мне было бы интересно это с точки зрения саморазвития и карьерного пути.