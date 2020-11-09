Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 9 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Подразделения Армии обороны провели защитные бои на юго-востоке, юге и юго-западе фронта. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

МАНЕВРЫ В ШУШЕ

"9 ноября на дороге Лачин-Шуша были уничтожены 1 танк и 1 ПДМ Вооруженных сил Армении, которые пытались атаковать наши подразделения с целью выхода из окружения. Представлены видеозаписи, отражающие эти моменты", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

"Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии. Точным ударом наших подразделений были уничтожены миномет и его расчет на этой огневой точке.

Подразделения Азербайджанской Армии прицельным огнем также уничтожили 1 танк Т-72 вблизи поселка Тонашен и личный состав противника, передвигающийся на Ходжавендском направлении фронта", - информирует военное ведомство.

Официальный Баку опровергает обстрелы Азербайджанской армией Ханкенди (Степанакерта).

"Выступил на заседании иммиграционного комитета ПАСЕ и рассказал о гуманитарных последствиях, вызванных армянской агрессией и оккупацией. Скоро я присоединюсь к онлайн-заседаниям ПАСЕ из Шуши и Ханкенди! Оттуда я в деталях расскажу о текущей ситуации", - пишет на странице в Twitter глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Турал Гянджалиев.

ШУШУ ВСЕ-ТАКИ ОСТАВИЛИ

"Подразделения Армии обороны провели защитные бои на юго-востоке, юге и юго-западе фронта. В рамках секции Шуши-Карин против обнаруженных вражеских группировок прошли интенсивные бои, в результате которых последние теряя много сил, отступили. Подразделения заняли выгодные позиции. За указанный период в разных направлениях линии фронта уничтожен 1 танк, принадлежащий силам противника. Подразделения Юго-Западной армии также захватили 1 танк в результате продолжающихся действий. Враг продолжил атаку на мирных жителей Арцаха утром", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Подразделения ПВО Армии обороны сбили два беспилотника ВС Азербайджана в северо-западной части Степанакерта. На передовой сохраняется напряженная ситуация. На юго-восточном направлении замечена колонна противника, в направлении которой был открыт точечный огонь. В результате противник понес большие потери в живой силе и технике", - информирует сайт Минобороны Армении.

По данным ведомства, войска закрепились между Степанакертом и Шушей и удерживают позиции столицы Нагорного Карабаха.

НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

"Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Турции создать рабочую группу по Карабаху.

Напомним, в субботу турецким СМИ стало известно о телефонном разговоре двух лидеров, в котором они обсудили создание рабочей группы по решению кризиса в Нагорном Карабахе.

В армянской диаспоре обсуждается возможность госпитализации раненых военнослужащих в медицинские учреждения России и Европы. В Ереване множество военнослужащих нуждаются в сложнейших операциях, на которые у военно-полевых хирургов не хватает ни сил, ни времени.

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