Сергей Степашин - о скандале с Дзюбой: «Будет башкой думать больше своей»

Сергей Степашин о скандале вокруг Артема Дзюбы: "Во всех отношениях это неприятно. Даже комментировать не хочу". Фото: Иван МАКЕЕВ/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

««Динамо» набрало ход»

- Сергей Вадимович, «Динамо» неожиданно победило «Локомотив» с крупным счетом - 5:1. Как это удалось, счет по игре?

- У «Динамо» сейчас неплохой подбор игроков и у команды с новым тренером игра, что называется, пошла. Побеждаем в третьем матче кряду. В игре - меньше поперечных передач, стали чаще выходить вперед. Очень много молодых ребят – воспитанников нашей школы, причем, двое из них уже в сборной страны. Кстати, и Роман Евгеньев, и Даниил Фомин забили в этом матче по мячу.

- А кто герой этого матча?

- Ну, думаю, вся команда, но, в первую очередь, Роман Евгеньев, который открыл счет и сделал голевую передачу.

«У Шунина подозрительный анализ на корону»

- Сегодня в Новогорске начинается сбор национальной команды перед матчами Лиги наций. Но вчера пришло сообщение, что вместо динамовского вратаря Шунина в сборную вызвали Джанаева, почему?

- У Антона сомнительный анализ на корону, поэтому решили подстраховаться.

- То есть, пока неизвестно, коронавирус это или нет?

- Тест сомнительный, да. Парни они молодые и сильные, так что все будет нормально. Я думаю, в матче со «Спартаком» Шунин будет в воротах.

- Когда игра?

- 22 ноября. Это будет во многом определяющий матч для лидеров чемпионата. (ЦСКА - 31 очко, «Зенит» - 30, «Спартак» - 28, «Динамо» - 26.)

«У меня кнопочный телефон»

- А еще все обсуждают скандал с Дзюбой, интимное видео которого попало в Сеть. Правильно ли Станислав Черчесов отцепил его от сборной? Может, его надо было поддержать? Ведь он не виноват, что хакеры…

- Я знаю, что Черчесов ему звонил и его поддержал. А что касается сборной, то, думаю, что надо просто эту историю пережить. Самое неприятное, противное, что у нас все, кому не лень, могут влезть и в телефоны, и в компьютеры. За эти действия надо уголовно наказывать. Именно поэтому я пользуюсь примитивным телефоном, в который никто не влезет.

- Да, мы знаем, кнопочный.

- Кнопочный, да. Мне, правда, опасаться нечего, но неприятно, в любом случае, когда кто-то ковыряется в твоем белье.

- Вообще, сурово, сразу вывести футболиста из состава сборной. Дзюба же стулом же никого не бил?

- Да нет, понятно… Просто неприятно. Во всех отношениях это неприятно. Даже комментировать не хочу.

- А что Дзюбе дальше делать?

- Что дальше? Будет башкой думать больше своей.

«Хожу в быстром темпе»

Сергей Вадимович, а вы сейчас спортом занимались, как мы поняли?

- Да, только пришел

- Вы на велике гоняли или еще что?

- Нет. Так, быстрая ходьба это называется.

- И сколько вы прошли в быстром темпе?

- Обычно 6 километров каждое утро.

- И за какое время?

- Ну, минут сорок.

- Это быстро, да?

- Быстро, конечно, да.

- Спасибо.

- Счастливо!

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