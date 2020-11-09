«Участник соревнований становится более квалифицированным, а значит, более востребованным»

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- Как вы стали участником чемпионата? Какова была ваша мотивация?

- Сотрудники отдела кадров рассказали нам, что в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech появились соревнования для специалистов 50+, и предложили поучаствовать. Для нас это было впервые, мы новички.

Я согласился. Я работаю на предприятии с 2004 года. Было интересно побороться со сверстниками. Ну и раз предприятие оказало честь и предложило мне выступить от имени компании, то, конечно, я не мог отказать.

- Как вы готовились к соревнованиям и как они проходили? В чем состояли ваши задачи?

- Было понятно, что нужно освежить знания, почитать кое-какую литературу., поэтому выходные я использовал для подготовки.

На предприятии оборудовали площадку, все было обеспечено для работы: техника безопасности, средства защиты. На задании я понимал, что предстоит делать, но сами вопросы, задания были мне не совсем понятны. Сначала шла первая часть задания, потом вторая, потом практическая, и вот с ней у меня возникли некоторые сложности. В первой части у меня был электронный рояль, нужно было сделать для него функциональный узел. С каждым новым заданием ты как бы улучшаешь уже созданное: потом к этому узлу нужно было еще что-то добавить, и так далее. То есть эти задания каждый раз были сложнее предыдущего.

7 часов маловато для выполнения задания на 100 процентов. Я не все успел выполнить. Может быть, сказывается и 10 лет разницы в возрасте. Например, победителю в этой компетенции 50 лет, а мне 60, может быть, это тоже влияет на выполнение задания.

- Какие навыки должен продемонстрировать участник в компетенции «Электроника»?

- В первом задании - навыки разработчика, нужно было разработать схему. А во втором - нужно было показать умения делать измерения, паять. Надо было показать и скорость мышления, это было очень тяжело.

- Чемпионат проходил в дистанционно-очном формате. Было ли это легко или сложно?

- Плюс в том, что были предприняты беспрецедентные меры защиты. Работало 4 видеокамеры, чтобы не было подсказок, все записывалось, интернет был отключен, чтобы нельзя было посмотреть способы решения заданий. Удобно, что соревновались мы, находясь на территории своего же предприятия, в родных стенах.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- Как вы узнали о победе?

- В то время, когда оглашали имена победителей, я находился на своем рабочем месте, была срочная работа, мы не могли смотреть церемонию. Тогда нам включили громкую связь, и мы слушали, что происходит. Я обрадовался, услышав свое имя. Сразу пришел начальник цеха, поздравил меня.

- Чем для вас было полезным участие в чемпионате?

- Мне хотелось изучить аналогичные программы. Но руки не доходили. А тут волей-неволей освоил эти программы, и это неплохо. Новые знания можно применять и в работе, и в личной жизни, если есть такое хобби. Это и возможность также прокачать свои личностные качества.

- Как вы считаете, что дает участие в чемпионате участникам 50+ и предприятиям?

- Во-первых, это своего рода реклама наших работодателей, ведь мы выступаем от лица наших компаний, защищаем их честь. Ну а для самих участников уже даже подготовка к соревнованиям дает свой эффект. Мне нужно было штудировать техническую литературу, чем я давно не занимался. Это полезно. Такие соревнования позволяют повысить квалификацию, получить новые навыки. Наконец, это и закрепление сотрудника 50+ на своей работе, ведь он становится более квалифицированным, а значит, более востребованным. Мне приятно, что я участвовал, выиграл, что меня заметили на предприятии. Для сотрудников это важная мотивация.