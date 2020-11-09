Олег Тактаров: «Бой Нурмагомедова и Гэтжи был договорным. Это очевидно»

Олег Тактаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный своими скандальными высказываниями ветеран ММА Олег Тактаров заявил, что прощальный бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи был договорным. «Это очевидно. Но по мне – это нормально. Если деньги заработали – еще лучше». - рассказал Тактаров в интервью видеоблогу «Русские Эстонец».

Тактаров напоминает, что у Хабиба и Гэтжи один менеджер. Их дела ведет Али Абдель-Азиз. Когда отменился бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона, именно Али сделал все, чтобы Хабиба заменил другой его боец – Джастин Гэтжи. А потом, когда Нурмагомедов вернулся, свел своих подопечных в самом главном поединке года на «Бойцовском острове». Олег Тактаров дает понять, что именно таким образом обставляются дела в ММА.

На самом деле перед самим боем Хабиб – Гэтжи были подозрения, что Нурмагомедов не уложился в свою весовую категорию. На взвешивании чемпион выглядел не лучшим образом и вынужден был полностью раздеться, чтобы не превысить разрешенный вес 70,3 кг. А критики Нурмагомедова посчитали подозрительным, что инспектор, проводивший взвешивание, сделал все очень быстро и не дал стрелке качнуться в другую, невыгодную Хабибу сторону. Но Тактаров пошел еще дальше в своих подозрениях. «С другой стороны – хорошо, что все резко перестали мне что-то писать (обвинять в договорных боях – прим ред.). Потому что рыльце-то в пушку», - прокомментировал боец, у которого весьма напряженные отношения с кавказскими болельщиками.

После победы Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Фото: EAST NEWS

Вместе с тем ветеран ММА заявил, что одобряет решение Хабиба закончить карьеру. «Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги, в конце концов. Я за него рад и счастлив», - сказал Тактаров.

По данным СМИ гонорар Нурмагомедова за бой с Гэтжи составил порядка 3 млн. долларов. Но с четом процентов от платных трансляций и спонсорских отчислений заработок Хабиба может достигнуть 6 млн. долларов. В свою очередь гонорар Гэтжи оценивался в 600 тысяч долларов.

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