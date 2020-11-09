Ловушка для Федосеевой-Шукшиной: подавшая на развод с Алибасовым актриса может лишиться 1 миллиона рублей

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина в 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя два года после заключения брака Лидия Федосеева-Шукшина разводится с одиозным продюсером Бари Алибасовым: в минувшую пятницу, 6 ноября, артистка подала заявление в мировой суд. Тихо оформить через ЗАГС в этом случае невозможно.

- После суда, который вернул Лидии Николаевне ее квартиру в Новой Москве, Бари Каримович перестал выходить на связь: он не отвечает на звонки, а караулить его у подъезда мы не представляем возможным, - объяснила kp.ru адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. - Уже около месяца у нас нет никакой связи с Алибасовым. Если второй супруг уклоняется от подачи заявления в ЗАГС, развестись можно только в судебном порядке, что и мы делаем.

По словам адвоката, 82-летняя Лидия Николаевна измучена скандалом с квартирой, которую по неосторожности отписала мужу, и бесконечными оскорблениями окружения Алибасова. Помощники продюсера уже который месяц поливают грязью Федосееву-Шукшину и ее семью в бесконечных ток-шоу.

- Лидия Николаевна любит и уважает Бари Каримовича, ведь еще до брака они много лет дружили. Но терпеть унижения больше не намерена, она слишком дорожит репутацией своей семьи, - продолжает адвокат. - При этом весь последний месяц, что Алибасов прекратил общение с супругой, мы видим поток оскорбительных новостей с той стороны, каких-то провокационных видео. Например, о том, что у продюсера появилась молодая помощница. Лидии Николаевне очень тяжело, она в недоумении, сильно переживает, даже похудела. Поэтому хочет наконец поставить точку в этих отношениях.

Однако, развязка может затянуться. Алибасов объявил войну за квартиру жены и будет оспаривать решение суда. Ранее его помощники сообщили, что Бари Каримович якобы продал жилье в Новой Москве своему помощнику Сергею Моцарю за 2,5 миллиона рублей. Таким образом, продюсер теперь должен эти деньги, а при разводе Лидия Николаевна, как супруга, может «унаследовать» половину долга - 1 млн 250 тысяч.

- У самой Лидии Николаевны никаких имущественных требований к мужу нет, - отмечает Юлия Вербицкая-Линник.

Напомним, в прошлом году артистка переписала свою однокомнатную квартиру стоимостью около 10 миллионов рублей в Новой Москве на супруга-продюсера. Тот обещал после смерти Федосеевой-Шукшиной отдать жилье ее внукам, однако поступил по своему: подарил недвижимость помощнику. Причём, подпись в документах Лидию Николаевну заставили поставить обманом: актриса просто «подмахнула бумаги, не глядя» и даже не зная, что отдаёт квадратные метры чужому человеку. Решить мирно этот конфликт не удалось: Алибасов и Моцарь категорически отказались возвращать жильё.

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