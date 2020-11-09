На Дальний Восток с господдержкой

Автор фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Россия – огромная страна. Но если для жизни гражданину доступны все 85 регионов Российской Федерации, то для работы не все они подойдут - во многих субъектах страны наблюдается переизбыток рабочей силы. В то же самое время в других регионах страны экономическое развитие и появление новые современных предприятий приводит к тому, что собственных квалифицированных кадров становится недостаточно. Именно так ситуация обстоит на Дальнем Востоке. Исправить дисбаланс на региональном рынке труда призвано Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Этот институт развития был создан в 2015 году с целью кадрового обеспечения экономики Дальнего Востока, предприятий-резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Миссия сложная и ответственная: когда дальневосточному предприятию не хватает специалистов, АРЧК привлекает квалифицированные кадры, используя для этого целый арсенал средств - от организации образовательного процесса по подготовке востребованных специалистов в образовательных учреждениях региона до адресного подбора на конкретное производство под запрос. Одним из инструментов, с которым работает Агентство для закрытия кадровой потребности предприятий ДФО, является программа повышения мобильности трудовых ресурсов.

«Трудовая мобильность» - что это?

Программа «Трудовая мобильность» действует в России с 2015 года и оперируется Федеральной службой по труду и занятости РФ (Роструд). Она предусматривает комплексную поддержку работника и его семьи при переезде для трудоустройства на предприятие, имеющее стратегическое значение для государства или проект, реализуемый при господдержке и в рамках государственно-частного партнерства. В рамках программы работник и члены его семьи могут получить компенсацию транспортных расходов на переезд и провоза багажа, стоимости проживания, обучения и иных расходов, связанных с обустройством и адаптацией на новом месте. На привлечение одного работника работодатель может получить от государства до 1 млн рублей.

С 2020 года региональные программы повышения трудовой мобильности реализуются во всех 11 субъектах ДФО, включая Бурятию и Забайкальский край. При содействии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике механизм финансовой помощи приезжим сотрудникам стал действенной мерой по обеспечению новых и модернизированных предприятий Дальнего Востока специалистами.

- Число работников, переезжающих в ДФО из других субъектов, растёт. Агентство совместно с Рострудом помогает работодателям Дальнего Востока использовать программу трудовой мобильности как меру поддержки для привлечения кадров. В 2015-2019 годах работодатели Дальнего Востока привлекли по программе более 2 тысяч человек. В 2019 году 942 работника на 65 предприятий. По итогам 2020 года запланировано привлечение 709 работников, - говорит генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Например, только в 2019 году в ООО «ССК «Звезда» в Приморском крае трудоустроены 330 работников, в АО «Ургалуголь» в Хабаровском крае – 130 работников.

Узнать о текущих вакансиях можно уже сейчас на сайте АРЧК ДВ.

Хочу на «Звезду»

Один из самых активных участников программы является судостроительный комплекс «Звезда» (ООО «ССК «Звезда») – стратегически важный для Дальнего Востока проект, флагман отечественной судостроительной отрасли. Он реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в городе Большой Камень в Приморье. Реализация проекта призвана обеспечить современными специализированными судами российские нефтегазодобывающие компании и технологически обеспечить комплексное освоение Арктического региона. Суперверфь ориентирована на строительство нефтегазовозов типа «Афромакс», судов снабжения и атомных ледоколов нового поколения «Лидер».

Один из самых активных участников программы является судостроительный комплекс «Звезда». Фото: пресс-служба ООО «ССК «Звезда»

Масштабные задачи требуют соответствующего кадрового обеспечения – созданная фактически с нуля судоверфь одномоментно сформировала запрос на сотни специалистов самого разного профиля – от производственников (судокорпусники, судовые сварщики, токари, трубопроводчики и др.) до инженерно-конструкторского состава.

По словам и.о. заместителя начальника управления обеспечения персоналом ССК «Звезда» Надежды Анискевич, судостроение – отрасль для Приморского края довольно новая, и без привлечения специалистов из других регионов кадровый вопрос решить было невозможно.

И.о. заместителя начальника управления обеспечения персоналом ССК «Звезда» Надежда Анискевич. Фото: пресс-служба ООО «ССК «Звезда»

- Мы ориентировались на существующие мощные центры отечественного судостроения, такие как Архангельск, Санкт-Петербург, и, в последние годы, Керчь, привлекали и привлекаем специалистов самого разного профиля – от трубопроводчиков и машинистов до конструкторов и проектировщиков. Более 500 человек с 2018 года привлечено на предприятие в рамках программы повышения трудовой мобильности, - рассказала Надежда Анискевич.

Одним из привлеченных «Звездой» в рамках программы специалистом стал судовой трубопроводчик 4-го разряда Алексей Шабалин из города Салавата Республики Башкирия.

Алексей Шабалин доволен тем, что решился переехать на Дальний Восток. Фото: пресс-служба ООО «ССК «Звезда»

- В рамках данной программы поддержки удалось не только перебраться в Приморье самому и перевезти семью, но и оплачивать съемное жилье, а также закупить всю необходимую мебель и бытовую технику для обустройства на новом месте. Это здорово! Это действительно хорошая поддержка, которая позволяет чувствовать уверенность в завтрашнем дне и укрепляет желание остаться в регионе навсегда, - говорит Алексей.

Главному конструктору отдела конструкторско-технологической подготовки производства Андрею Бойко господдержка в рамках программы помогла не только переехать на новое место работы из Красноярска и обустроиться, но и купить собственное жилье.

Андрей Бойко на подъемные от переезда смог купить в ипотеку квартиру. Фото: пресс-служба ООО «ССК «Звезда»

- Первый взнос по ипотечному кредиту мы внесли исключительно благодаря программе – самостоятельно такую сумму копить бы пришлось долго. Радует, что государство оказывают такую поддержку специалистам. Кроме того, в АРЧК помогают консультациями - сразу понятно, что мне положено и как я буду оформлен. Лично для меня переезд на Дальний Восток стал исполнением давней мечты о самореализации, достойных условиях труда и жизни, хорошем карьерном росте, - говорит Андрей Александрович.

ДВ ипотека теперь доступна переезжающим работникам

Глава АРЧК ДВ и в Арктике Сергей Ховрат отмечает, что с 2020 года возможности привлечения специалистов по программе расширились в интересах дальневосточных работодателей. Теперь они могут привлекать нужных им специалистов не только из недальневосточных регионов, но и из других субъектов Дальнего Востока.

- Трудовая мобильность может входить в синтез с другими работающими мерами господдержки: так, премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре 2020 года внес изменения в условия программы дальневосточной ипотеки – теперь льготные займы под 2% доступны не только местным жителям, но и специалистам, которые переезжают работать на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, независимо от возраста или их семейного положения. Это нововведение позволит повысить процент людей, которые остаются жить и работать на Дальнем Востоке. Сейчас таких - около 80% от всех участников программ трудовой мобильности, - сказал Сергей Ховрат.

Работающие программы повышения мобильности трудовых ресурсов помогают решать экономические задачи и одновременно работают на улучшение демографической обстановки в дальневосточном регионе. Но есть еще один существенный плюс, который очевиден, на примере того же судостроения.

- Мы прекрасно понимаем, что привлекаемые нами высококлассные специалисты своей работой приносят огромную пользу не только конкретно нашему предприятию, но и всему региону. Ведь они носители тех самых новых компетенций, уникальных знаний и опыта, которых в регионе никогда раньше не было. Трудясь бок о бок с местными кадрами они эти знания передают, тем самым формируя в регионе высокотехнологичную отрасль с большими перспективами для экономического развития Приморского края и Дальнего Востока, - отмечает Надежда Анискевич.