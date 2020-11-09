Главная причина - не коронавирус: Почему Россия вымирает пятый год подряд

Естественная убыль, а точнее говоря, вымирание населения в этом году продолжится - пятый год подряд. Фото: Shutterstock

Естественная убыль, а точнее говоря, вымирание населения в этом году продолжится - пятый год подряд. Более того, увеличатся темпы этого вымирания по сравнению с предыдущим годом. Такой прогноз дала Счетная палата РФ в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-сентябрь 2020 г. Ранее схожие прогнозы ранее давали Росстат и правительство РФ. Естественная убыль населения с января по августе 2020 г. составила 346,9 тыс. человек — это выше чем за весь прошлый год (317,2 тыс.), отмечается в данных СП.

- То, что так будет, было понятно еще лет 20 назад, - сказала «КП» старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталия Чистякова. - Существует возрастная структура населения. Население по группам возрастов представлено неравномерно. Это возникло еще со времен первой мировой войны и последующих катаклизмов. И породило последующие волнообразные всплески и падения рождаемости. Возьмите послевоенный бэби-бум — 1950 год (плюс-минус 3-5 лет) и прибавляйте по 25-30 лет — это и будут периоды подъемов рождаемости. У нас в России это примерно 2005-15 годы. И на это еще наложилась активная государственная политика в области рождаемости. На свет появились не только «обязательные» единственные дети, но и вторые, и третьи.

- Вы ничего не сказали о влиянии на ситуацию смертности, связанной с ковидом - все-таки с апреля по сентябрь включительно почти 56 тысяч умерло. В том числе почти 32 тыс. - непосредственно от ковида, это Росстат сообщает.

- Это печально, но на динамику численности населения в продолжительном периоде это не оказывает решающего значения. Главное — это волны, о которых мы говорили.

- Но и волны затухают — всплески слабее, спады глубже. Страна вымирает.

- Абсолютно точно.

- И что с этим делать?

- Скажу непопулярную вещь — вести грамотную миграционную политику. Это понимают и на государственном уровне — при отрицательной динамике естественного прироста без притока извне нам не обойтись.

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