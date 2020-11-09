Вон с трассы: в России изменят порядок оформления ДТП, чтобы снизить смертность на дорогах

Во время оформления ДТП сотрудником ГИБДД. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СМЕРТЕЙ В ПОВТОРНОМ ДТП СТАЛО БОЛЬШЕ НА ЧЕТВЕРТЬ

Двойных ДТП с жертвами становится все больше. С начала года в столице зафиксировано на четверть больше смертей из-за наезда на стоящие в момент разбора ДТП авто, сообщил «Коммерсантъ». Есть даже подсчеты, что каждый десятый погибает на дороге во время оформления ДТП. По поручению правительства страны в МВД работают над совершенствованием порядка оформления автоаварий. Но официальной статистики по погибшим во время повторного наезда пока нет, власти ее подтягивают.

В чем главные претензии к существующем порядку оформления аварий? Почему водители, рискуя жизнь, часами стоят посреди оживленной трассы из-за царапин на бампере? Эти вопросы мы обсудили с Антоном Шапариным, вице-президентом Национального автомобильного союза (НАС).

- Люди бояться уезжать, потому что оставление ДТП может караться в том числе и лишением прав на управление автомобилем, - объясняет он. - Здесь возникают определенные возможности у недобросовестных инспекторов, возникает коррупционная составляющая. Плюс, это грозит наказанием до 15 суток административного ареста. Вместе с тем, после того, как возбуждается административное производство, могут возникнуть проблемы со страховыми компаниями.

ЕВРОПРОТОКОЛУ В РОССИИ НЕ ДОВЕРЯЮТ

- А как же самостоятельное оформление аварии без инспектора?

- Европротокол функционирует уже много лет, однако страховые компании полностью провалили вопрос популяризации европротокола, - продолжает вице-президент НАС. - Люди этой бумаге не доверяют, считают это возможным полем для злоупотребления и не хотят ей часто пользоваться. И все потому, что не знают, как эта система работает. Увы, в России привыкли думать, что страховые компании всегда стремятся максимально обдурить человека всеми доступными способами.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Фото: Youtube

- Действительно ли каждый десятый погибший на российских дорогах был сбит во время оформления более мелкого ДТП?

- К глубокому сожалению, вынужден констатировать очень плохую работу ГИБДД по формированию статистики, - говорит Шапарин. - Например, мы не знаем сколько точно ДТП происходит в стране, потому что инспекция учитывает только те аварии, где есть пострадавшие, серьезные последствия или погибшие. Если вдруг начать напрямую сравнивать официальную статистику России и Германии по количеству ДТП и смертности, внезапно выяснится, что в России смертность в десятки раз выше, хотя на самом деле это не так. Сказать, то каждый десятый гибнет в повторном ДТП однозначно нельзя, так как мы не располагаем всей полнотой информации.

Аварийный комиссар оформляет документы участников ДТП по европротоколу. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

А ДАЛЬШЕ ТРУПЫ И ТРУПЫ

Вместе с тем Шапарин полностью поддерживает идею пересмотра правил оформления аварий.

- Действительно, часто на трассе, особенно в зимний период, рассмотреть знак аварийной остановки невозможно. И съехать с трассы необходимо, - продолжает вице-президент НАС. - Для этого нам нужно усовершенствовать законодательство, чтобы это даже теоретически не подпадало под формулировку «покидание места ДТП». Потому что люди психологически бояться съехать даже из-за абсолютно пустяковой аварии, царапины, встают там, где зацепились. Создают пробку, и если это скоростная магистраль, реально рискуют жизнями и имуществом. Сколько было ситуаций, когда на МКАДе в темноте фура прилетала в стоящие «треугольничком» машины, а дальше трупы и трупы. Архаичные правила дорожного движения нужно менять. Сформулировать нормы права необходимо так, чтобы можно было зафиксировать факт ДТП фотографически, с видео, а следом быстро покинуть место происшествия.