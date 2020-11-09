"Стоим в молитвах": Татьяна Овсиенко сделала признание

Татьяна Овсиенко в 1999 году усыновила мальчика по имени Игорь Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Овсиенко более десяти лет счастлива с возлюбленным Александром Меркуловым. У пары нет совместных детей и в последнее время певица и бизнесмен все чаще задумываются о том, чтобы стать родителями.

Татьяна Овсиенко в 1999 году усыновила мальчика по имени Игорь. У него был врожденный порок сердца, и он мог умереть без операции. Певица заплатила за операцию и оформила опекунство. Сейчас она души не чает в наследнике. А на внука Сашеньку в прямом смысле не надышится. Сын и внук живут в Америке.

"Скучаю по ним просто безумно. Игорешка приезжал ко мне в прошлом году, а с Алексом мы не виделись года три. Так хочется его понюхать, пощупать. Но, к сожалению, могу его пока только видеть благодаря интернету. Алекс раньше меня называл «бабуська», а теперь говорит мне: «Таня, хай!»", - делится звезда 90-х.

И все чаще задумывается о совместном ребеночке с возлюбленным Александром Меркуловым. "Кто-то в карантин разводится, а кто-то ложится в роддом. У нас ни первого, ни второго не произошло, хотя ребеночка мы очень хотим. Мы - верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь - взять ребеночка из детского дома. Пока думаем. Мы были в Толгском монастыре. Ездили туда на послушание", - цитирует Татьяну Собеседник.Ru.

Всю весну и лето Татьяна и Александр просидели дома. "Я достала все свои тренажеры, включая беговую дорожку. Также мы сделали небольшой ремонт - переклеили обои. Не буду врать, в период пандемии было всякое. Могли и по разным комнатам разойтись. Настроение менялось. Но несмотря на это, мы ввели традицию - ужинать всей семьей, что бы не происходило", - хвастается исполнительница хита "Школьная пора".

А в начале октября она и ее избранник поехали в Ялту на машине. Там у них квартира. В ноябре Овсиенко отправилась на гастроли под Мурманском. "Отработала концерт на Белом море. Боже, как же там хорошо! Там уже зима, пелена снега. Люди замечательные - просто не описать. Даже осталась там еще на один день после выступления. Там - воля вольная! Ходила на рыбалку. Просто здорово провела время", - рассказала 54-летняя вокалистка.