Азербайджан взял под контроль важнейший город Карабаха. И другие хроники неспокойного времени

Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах Фото: REUTERS

БИТВА ЗА ШУШУ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска взяли Шушу — важнейший со всех точек зрения город в Карабахе. Правда, в Ереване утверждают, что бои за город продолжаются: «Подразделения Армии обороны (Нагорного Карабаха, - ред.) успешно выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности». Как бы то ни было, в соцсети попало несколько видео, на которых колонны беженцев уходят из Шуши в сторону Армении.

Этот город очень важен как для армян, так и для азербайджанцев. Крепостные стены возвели в 1750 году, и несколько веков тут соседствовали мечети и храмы, а два народа спокойно уживались рядом. Шуша считается древней столицей Нагорного Карабаха.

Впрочем, дело не только в исторической памяти. Шуша стоит в 10 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и расположена на господствующей высоте. Собственно, сам Степанакерт прекрасно простреливается из Шуши. Предупреждая о приближении азербайджанцев к городу, президент Карабаха Араик Аратюнян напомнил местную поговорку: «Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах».

ТЫСЯЧА ЗАДЕРЖАННЫХ В МИНСКЕ

В Минске и других городах Белоруссии в прошедшее воскресенье продолжились митинги. На этот раз под названием: «Марш народовластия». Впрочем, пройтись многотысячной колонной по центру Минска у демонстрантов не вышло. В этот раз милиция не просто наблюдала, а активно вмешивалась, мешая образовать протестующим единый строй. В итоге марш распался на группы.

Силовики не только разгоняли, но и активно задерживали активистов. По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», в отделения милиции доставили больше тысячи человек по всей стране. Среди задержанных оказались легкоатлет, принесший стране серебро пекинской Олимпиады, и победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008».

ГЛАС НАРОДА РЕШИЛ ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС

Центр контент-анализа «Пространство свободы» проанализировал соцсети украинцев. Оказалось, что в общении они предпочитают русский язык — на нем написано 84% сообщений и 93% информации на страницах пользователей. То есть державную мову (украинский язык) в разговорах использует лишь каждый шестой украинец. В аккаунтах организаций, кстати, ситуация аналогичная, 85% текста там на русском.

И это при том, что многие силы в Украине систематически борются с языком Пушкина и Достоевского. А президент Зеленский (несмотря на предвыборные обещания) не попытался отменить доставшийся ему в наследство от Порошенко языковой закон, предусматривающий украинизацию всех сторон жизни и отмену преподавания на русском в школах.

ЕКАТЕРИНА II ПРЕВРАТИЛАСЬ В «КОЛОНИЗАТОРА»

В Одессе тоже митинговали — требовали убрать «на свалку истории» памятник Екатерине II.

- Наша цель - избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались от колониального периода в нашей истории, - заявила представитель помитинговавшего в Одессе движения «Деколонизация Украины» Анастасия Рыжкович.

Памятник основателям Одессы (вместе с императрицей увековечены ее сподвижники де Рибас, де Волан, Потемкин и Зубов) поставлен еще в 1900 году и давно не дает покоя украинским националистам. Когда монумент, демонтированный в 1920-м коммунистами, восстанавливали в 2007 году, против высказывался даже президент Ющенко. Мол, императрица распустила Запорожскую сечь, так что нечего ей памятники ставить. Но одесские власти рассудили по-своему.