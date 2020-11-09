Чем демократы отличаются от республиканцев: «Ослы» за высокие налоги, «слоны» за низкие, но все - за санкции

Слон и осёл - звери-символы республиканцев и демократов Фото: EAST NEWS

«Что демократы, что республиканцы - одного поля ягоды», - по свидетельствам историков, написал советский лидер Никита Хрущев на одной из докладных записок от КГБ. Чекисты тогда предлагали поддержать на выборах в США в 1960 году демократическую партию - мол, та «представляет интересы трудовых слоев» и будет более гибкой в отношениях с СССР. В реальности вышло наоборот: победивший в том году демократ Джон Кеннеди стал одним из зачинщиков Карибского кризиса, чуть было не развязав ядерную войну с Советским Союзом.

С тех пор в США возникало и исчезало множество других партий - либертарианцы, зеленые, или даже «Партия за легализацию марихуаны». Вот только контроль над политикой и СМИ - как и 200 лет назад, по-прежнему у «ослов», и «слонов» (звери-символы демократов и республиканцев), третьи силы набирают мизерное число голосов.

ДЕМОКРАТЫ - ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Но и между двумя титанами-близнецами можно отыскать разногласия. Демократов чаще относят к лево-либералам. Они за свободу в широких рамках: разрешают гей-браки и аборты, призывают открыть границы для массовой миграции, готовы расширить социальные программы для населения, особенно - для афроамериканцев и других «угнетенных меньшинств». А деньги на это брать, подняв налоги. За демпартию - молодежь, продвинутые жители мегаполисов, всевозможные меньшинства: темнокожие, выходцы из Латинской Америки, мусульмане.

Им нравится ключевая идея демократов - приблизиться к социальной справедливости за счет помощи тем, кто не дотягивает до среднего материального уровня.

Демократов чаще относят к лево-либералам. Они за свободу в широких рамках: разрешают гей-браки и аборты, призывают открыть границы для массовой миграции Фото: REUTERS

РЕСПУБЛИКАНЦЫ - ЗА ПОРЯДОК

Но банки и крупные корпорации хранят основные активы за границей, в оффшорах. И подъем налогов (что уже пообещал сделать вероятный новый президент Джо Байден) ляжет бременем прежде всего на средний класс - служащих, представителей малого бизнеса, фермеров.

Вот те и голосуют за республиканцев. Эта партия - наоборот, консерваторы. Считают, что от мигрантов надо отгородиться стеной. В буквальном смысле - Трамп возвел таковую на границе с Мексикой. Аборты - запретить. Вернуть в школы уроки патриотизма. Ввести низкие налоги, чтобы государство не мешало людям работать. И, конечно, обеспечить право на оружие, - это святая святых. (Демократы, наоборот, требуют ужесточить продажу огнестрела, ссылаясь на случаи массовой стрельбы с жертвами, которые в городах США происходят почти каждый день.)

Республиканцы консерваторы. Считают, что от мигрантов надо отгородиться стеной. В буквальном смысле - Трамп возвел таковую на границе с Мексикой Фото: EAST NEWS

ПРОТИВ РОССИИ В ЕДИНОМ СТРОЮ

Но это все нюансы внутренней политики. На внешнем фронте и «красные» и «синие» (цвета республиканцев и демократов) выступают в едином строю. По отношению к России обе партии голосовали за все новые санкции и обвиняли Москву в «неподобающем поведении» на мировой арене.

Различается лишь тактика. Республиканцы - за грубый напор. Отобрать у русских дипломатическую собственность в США, закрыть российское консульство, давить на европейцев, запрещая им строить газопровод «Северный поток-2». Тогда как демократы - сторонники тонкой игры. Разжечь у границ России цветные революции, давать гранты оппозиционерам на «развитие демократии».

Конечно, в чем-то на внешней арене они расходятся. Например, республиканцы в палестино-израильском конфликте поддерживают евреев, а демократы - арабов. Но нам от этого ни жарко, ни холодно. Так что, похоже, на сей раз импульсивный Хрущев был абсолютно прав.

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