В пандемию воровать стали больше и чаще: Медведев рассказал о хищении средств из госказны

Медведев рассказал, что число нарушений при освоении бюджетных средств выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 11 процентов. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал выработать дополнительные меры по борьбе с криминалом в стране.

- Речь идет о проведении целого ряда межведомственных мероприятий, в том числе, связанных с предотвращением бюджетных хищений, защитой людей от цифровой преступности и миграционного криминала, вовлечением молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность, - сказал Медведев на совещании, посвященном криминогенной обстановке.

Медведев рассказал, что число нарушений при освоении бюджетных средств выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 11 процентов.

- Тут нужно разбираться, что представляют под собой эти незаконные действия, являются ли они преступными, или это составы административных правонарушений, потому что, когда все в одну кучу мешают, получается, что статистика выглядит неточно, - оговорился Медведев.

Правда, при этом заметил, что более половины таких преступлений — это хищения бюджетных средств в крупном и особо крупном размерах.

За последние месяцы на треть выросло число преступлений, совершенных с помощью Интернета. Россияне все чаще обращаются в полицию в связи с хищением средств с банковских карт. Только вдумайтесь: каждое четвертое зарегистрированное в этом году преступление связано с использованием современных средств связи и информации. Больше половины всех кибермошенничеств совершается через Интернет, а свыше 40% - при помощи средств мобильной связи.

Медведев также призвал следить за ситуацией с мигрантами и религиозными настроениями. Он напомнил о терактах на религиозной почве, которые в последние месяцы прокатились по Европе.

- Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые в конечном счете приводят к таким преступлениям. Укреплять межнациональное согласие, не допускать слов и действий, которые оскорбляют самих верующих, - отметил Медведев.

Он также напомнил, что многие приехавшие в Россию мигранты из-за пандемии потеряли работу и к тому же не могут вернуться на родину.

- Ситуация не является гладкой. Это может способствовать росту криминальных проявлений в самых разных областях, - отметил зампред Совбеза.

При этом Медведев опроверг слухи о всплеске преступности в России. По сравнению с прошлым годом она выросла незначительно - на 1,2%. Всего зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений. В то же время увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений - на 14 процентов. А вот это опасный сигнал. Самый большой прирост тяжелых преступлений - в полтора раза — произошел в Красноярском крае, Костромской области и Мордовии.

Медведев также призвал заниматься профилактикой преступлений в российской армии.

- Всякие криминальные действия типа сегодняшнего (убийство трех сослуживцев солдатом-срочником в воинской части в Воронежской области, - Ред.) это доказывают, - сказал Медведев, заметив, что это тема для отдельного разговора.

По предварительной версии, причиной нападения солдата на сослуживцев стал нервный срыв.