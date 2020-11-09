«Легкомысленных решений не принимаем»: Черчесов объяснил, почему Дзюбе не нашлось места в сборной

Станислав Черчесов еще раз рассказал, почему на три важных матча не вызван капитан команды Артем Дзюба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава тренерского штаба сборной России Станислав Черчесов еще раз рассказал, почему на три важных матча не вызван капитан команды Артем Дзюба. Главный тренер продолжал называть игрока, угодившего в секс-скандал, капитаном сборной. Но в то же время сообщил, что сам с Дзюбой не разговаривал ни перед принятием решения, ни после него.

«Мы постарались отодвинуть команду от этой ситуации и самому Артему нужно время, чтобы прийти в себя и побыть с семьей. Я с ним не разговаривал, но представители тренерского штаба связывались с Дзюбой. Он знает мое решение, мы попросили его готовиться к своей игре. Если такая ситуация есть, ее надо максимально комфортно для всех сторон закрыть. Он побудет дома, сборная будет готовиться к матчам, а он как капитан команды знает, что легкомысленных решений мы не принимаем. А ситуация подскажет наши дальнейшие действия», - заявил Станислав Черчесов.

Кроме того Черчесов рассказал, как сборная России готовится к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

«Сегодня 22 футболиста и 3 вратаря были на поле. Ждем Миранчука и Черышева, которые проводили вчера матчи в своих чемпионатах. Оба они здоровы, оба, думаем, приедут в хорошем настроении – Миранчук забил, Черышев выиграл у «Реала». Полноценная тренировка будет уже завтра», - рассказал главный тренер.

В нынешнем составе много молодых игроков, и глава тренерского штаба дал понять, что рассчитывает на них уже с первого сбора. «С молодыми игроками вчера у меня был разговор. Их и всю команду я настроил так, чтобы с первой минуты они переключились на сборную. Чтобы молодежь не только вливалась в команду, а доказывала свою состоятельность. Тот же Мостовой на первый сбор приехал смотреть на нас, мы с ним поговорили и он уже на втором сборе был с другим настроем - показывать свои сильные качества», - привел пример Черчесов.

Напомним, что сборная России проведет в ноябре три матча, и все на выезде. Сначала команду ждет контрольная встреча с Молдавией, а потом две игры Лиги Наций с Турцией и Сербией.

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