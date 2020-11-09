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«Легкомысленных решений не принимаем»: Черчесов объяснил, почему Дзюбе не нашлось места в сборной

Главный тренер сборной России отреагировал на скандал с капитаном команды
Андрей ВДОВИНАндрей ВДОВИН
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Станислав Черчесов еще раз рассказал, почему на три важных матча не вызван капитан команды Артем Дзюба

Станислав Черчесов еще раз рассказал, почему на три важных матча не вызван капитан команды Артем Дзюба

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава тренерского штаба сборной России Станислав Черчесов еще раз рассказал, почему на три важных матча не вызван капитан команды Артем Дзюба. Главный тренер продолжал называть игрока, угодившего в секс-скандал, капитаном сборной. Но в то же время сообщил, что сам с Дзюбой не разговаривал ни перед принятием решения, ни после него.

«Мы постарались отодвинуть команду от этой ситуации и самому Артему нужно время, чтобы прийти в себя и побыть с семьей. Я с ним не разговаривал, но представители тренерского штаба связывались с Дзюбой. Он знает мое решение, мы попросили его готовиться к своей игре. Если такая ситуация есть, ее надо максимально комфортно для всех сторон закрыть. Он побудет дома, сборная будет готовиться к матчам, а он как капитан команды знает, что легкомысленных решений мы не принимаем. А ситуация подскажет наши дальнейшие действия», - заявил Станислав Черчесов.

Кроме того Черчесов рассказал, как сборная России готовится к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

«Сегодня 22 футболиста и 3 вратаря были на поле. Ждем Миранчука и Черышева, которые проводили вчера матчи в своих чемпионатах. Оба они здоровы, оба, думаем, приедут в хорошем настроении – Миранчук забил, Черышев выиграл у «Реала». Полноценная тренировка будет уже завтра», - рассказал главный тренер.

В нынешнем составе много молодых игроков, и глава тренерского штаба дал понять, что рассчитывает на них уже с первого сбора. «С молодыми игроками вчера у меня был разговор. Их и всю команду я настроил так, чтобы с первой минуты они переключились на сборную. Чтобы молодежь не только вливалась в команду, а доказывала свою состоятельность. Тот же Мостовой на первый сбор приехал смотреть на нас, мы с ним поговорили и он уже на втором сборе был с другим настроем - показывать свои сильные качества», - привел пример Черчесов.

Напомним, что сборная России проведет в ноябре три матча, и все на выезде. Сначала команду ждет контрольная встреча с Молдавией, а потом две игры Лиги Наций с Турцией и Сербией.

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