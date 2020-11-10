10-месячному Саше Мурашову нужен укол за 2,2 млн долларов, чтобы начать двигаться

Фото: Instagram help_sashamurashov

В Благотворительный фонд "Помоги спасти жизнь" обратился Дарья, мама десятимесячного малыша Саши Мурашова из Подольска.

- Обращаюсь к Вам за помощью для нашего с мужем единственного сына. Мужу несколько недель назад поставлен диагноз – онкология, лимфома. Поэтому мне самой приходится бороться за свою семью, за жизнь малыша и теперь уже за жизнь мужа, - рассказала Дарья.

В феврале этого года Саше поставили страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия (СМА) 1 типа. Это очень редкое генетическое заболевание. При нем постепенно атрофируются все мышцы в организме, со временем возникают проблемы с дыханием. Без соответствующего лечения малыш может погибнуть.

Не так давно ученые из США разработали препарат, который полностью останавливает болезнь. Это лекарство ZOLGENSMA. Его стоимость составляет 2,2 млн долларов, это более 169 миллионов рублей.

Преимущество лекарства в том, что его вводят один раз и на всю жизнь. Оно полностью блокирует болезнь, позволяя ребёнку дальше расти и развиваться. Препарат необходимо ввести до двух лет.

- Но у Саши болезнь проявилась очень рано, месяц наш сын провел в реанимации, он очень ослаб, до двух лет Сашенька не доживет, у него уже есть проблемы с дыханием, лечение нужно провести в самое ближайшее время, - рассказывает мама.

Семье уже удалось самостоятельно собрать около 15 миллионов рублей. Но сбор идет катастрофически медленно.

Для того, чтобы помочь Саше:

- отправьте SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300);

- отправьте SMS на номер 3434 со словом Помогаю и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300);

- пожертвование также можно сделать с карты на сайте фонда, кнопка внизу/сбоку страницы «Помочь сейчас».